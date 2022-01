¿Cuánto estás dispuesto a invertir en plataformas de streaming?

La guerra del streaming no termina, simplemente evoluciona. Ya no se trata de quien ofrece mejor contenido, sino quien cumple con los requisitos para dar diversión a toda la familia.

En México se ofertan, al menos, los servicios de 13 plataformas, apenas el año pasado se dio la bienvenida a tres nuevos servicios Paramount +, HBO Max y Star+. Con ello se duplicó la oferta de contenido digital, e incluso se dio la oportunidad al público de revivir algunos clásicos de la televisión, como Alf (HBO Max) o Los Simpson (Star+).

"Los espectadores quieren más contenido y ver mejores producciones, ya las audiencias están muy entrenadas en qué es una buena serie, qué es una gran película y qué no, entonces la exigencia es muy alta", declaró a El Sol de México José Calderoni, VP senior de Growth Marketing Latin America de HBO Max.

Además del contenido de entretenimiento, algunos incluyen en su catálogo una oferta de eventos deportivos, grabados y en vivo, para alcanzar un mercado que hasta el momento no había sido contemplado en las plataformas streaming.

De acuerdo con el informe del sitio Statista, sobre el número de suscripciones a plataformas VOD (Video ON Demand), publicado en julio del año pasado, se pronostica que para 2026 el número de clientes en toda Latinoamérica llegue a los 115.6 millones, siendo Brasil y México los países con el mayor número de usuarios, con 44 y 29 millones, respectivamente.

Sin embargo, ante la amplia oferta y la tendencia a consumir contenidos cada vez más cortos, (prueba de ello es el éxito de Tik Tok, donde se ven videos de menos de 12 segundos), todos ellos enfrentan un gran reto para mantener la atención del espectador.

"El consumo es más ágil, una tendencia que puedes ver es quizás más series limitadas o de una sola temporada. Es una historia que se cuenta en seis u ocho capítulos, ese formato a la gente le gusta también porque la disfrutas en este momento, te enganchas con los personajes. Es como una película de seis horas, lo consumes en una semana, y te deja satisfecho", señaló Calderoni.

¿Cuánto le cuesta al usuario?

El mercado que está en juego, es uno de los más importantes, es imposible que una familia o una persona pueda adquirir los servicios de todas las plataformas, de ahí la necesidad de agradar a diferentes perfiles.

Y si Netflix ya estaba en ventaja, al ser la primera plataforma de streaming y la más contratada en el país, vuelve a dar un paso adelante al ofrecer a los usuarios una aplicación de videojuegos ligada a sus series más exitosas.

Edwing Zepeda García, redactor publicitario en la agencia Azulmarrón, explicó a este diario que pese al gasto que representa esto para el consumidor, es una fórmula exitosa para las plataformas, pues a cambio le dan exactamente lo que piden.

"Cada una ofrece un contenido distinto, y hay muchas personas que están dispuestas a pagar por ello", mencionó. "Basta con revisar los canales en redes sociales y analizar cómo la gente pide una segunda temporada cuando tiene un día que se lanzó la primera".

Otro elemento que atrapa al consumidor es la mezcla entre historias nuevas, y aquellas que marcaron su vida en el pasado, especialmente considerando la cantidad de reboots que se han lanzado últimamente.

"¿Nostalgia? Ahí tienes un reencuentro con el elenco de tu saga y serie favorita (Harry Potter, Friends). ¿Quieres saber qué pasó después? Ahí tienes a Cobra Kai y And just like that que son continuaciones de Karate Kid y Sex and the city. ¿Quieres conocer más historias? Mira El libro de Boba Fett o The mandalorian. ¿Quieres películas que ganen premios con grandes actores? Están El irlandés o Roma. Y si es que solo quieres revivir clásicos de telenovela, tienes en el top a Yo soy Betty, la fea", comentó Zepeda.

El experto agregó que dada la apertura para presentar contenidos, a diferencia de las producciones que aparecen en los medios tradicionales, el streaming permite "desde representación racial y disidencias de género, situaciones más apegadas a la realidad y no la reproducción desmedida de estereotipos o del cuento de La cenicienta o Romeo y Julieta", que pululan en las historias de la televisión abierta.

Al tener costos individuales, el precio que el consumidor debe pagar para tenerlas todas, ya supera al de algunos servicios de televisión por cable que hay en el país.

El precio total por todos los servicios, si se consideran los planes básicos de Netflix y HBO, es de mil 207 pesos; mientras que adquiriendo los planes premium de estas dos (para verse simultáneamente en múltiples dispositivos), suman los 1655 pesos. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar?

¿Cuánto cuesta cada una?

-Apple TV +: $69

-Paramount +: $79

-Acorn TV: $79

-FilminLatino: $80

-Starzplay: $89

-Blim: $109

-Clarovideo: $115 o gratis con Telmex

-Amazon: $99 pesos

-Netflix: $139 (Básico), $219 (Estándar) y $299 (Premium)

-Disney Plus: $159

-HBO Max: $149

-Star +: $199 (Mensual)