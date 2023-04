De las canchas de futbol al escenario: Peso Pluma se abre paso hasta la cima de la música

Desde niño su gusto principal fue el futbol. Empezó a desarrollarse como profesional de ese deporte, llegó, incluso, a ser de las fuerzas básicas del equipo Chivas, sin embargo, su destino estaba en el medio musical.

Hassan Emilio Kabande Laija nació en Guadalajara, Jalisco, un 15 de junio de 1999; creció en Culiacán, Sinaloa, de donde es su familia. Siempre estuvo rodeado de música; en la adolescencia empezó a tocar la guitarra y en el momento en el que dejó de lado el deporte, se enfocó en crear un grupo musical con sus primos, de ahí nació su interés por los corridos y, con el tiempo, adoptó su nombre artístico, con el que ahora lo conocen a nivel mundial: Peso Pluma.

Puede interesarte: ¿Éxito de Bad Bunny y Grupo Frontera es plagio? Acusan parecido con canción de Bobby Pulido

“Tiene que ver mucho con la región en la que crecí y en el espacio donde crecí; me di cuenta que mi voz y mis letras hacían muy buen feat y cabían muy bien en ese género (de los corridos) más que en otros, es por eso que comencé a darle por ahí.

“Nunca pensé que fuera a acabar en esto, desde morro, mi sueño era ser fut-bolista y me la pasaba de campo en campo jugando, mi familia me llevó a torneos fuera de la ciudad, del país y, al final, mi pasión más grande terminó siendo la música y ellos creo que lo disfrutan al igual que yo, están muy orgullosos de lo que estamos haciendo todos como conjunto”, afirmó el cantante en entrevista con El Sol de México.

SUS INICIOS

Sus primeros temas los compartió en 2020, en medio de la pandemia utilizó las redes sociales para darse a conocer. Bajo el sello discográfico de El Cártel de Los Ángeles lanzó su álbum debut Ah y qué?, seguido de un disco en vivo en volumen 1 y 2.

Pero su gran salto a la fama fue el año pasado cuando lanzó El belicón, junto a Raúl Vega con el que logró vender 480 mil copias en Estados Unidos, siendo su canción más vendida.

Peso pluma y Jaisiel Nuñez / Cortesía

Desde ese momento, muchos comenzaron a ubicar su nombre comercial, mismo que fue adoptado gracias a una sugerencia del exboxeador Marco Antonio Barrera.

“El mensaje que siempre he querido dar a los chavos y a los niños que vienen creciendo es que todo es posible en esta vida, que siempre y cuando tengas disciplina y seas responsable, se puede lograr. Siempre intento transmitir buenas vibras, no tener malas vibras y creo que por eso nos ha estado yendo tan bien, nos guiamos todos de la mano”, expresó el artista de 23 años.

LA PRESIÓN DE LOS NÚMEROS

El éxito de Peso Pluma ha sido brutal. Su crecimiento fue exponencial, le siguieron temas como Siempre pendientes, AMG, PCR y El Azul con los que ha conquistado a muchos jóvenes no sólo de México sino del mundo entero.

Y, recientemente, alcanzó la cima de escuchas globales de Spotify gracias al tema Ella baila sola, dueto que hizo junto a Eslabón Armado.

El veinteañero desbancó el tema Flowers de Miley Cyrus, al recabar más de seis millones 700 mil reproducciones y es la primera vez en la que un tema del regional mexicano ocupa dicha posición.

Peso Pluma cuenta con más de 30 millones de oyentes mensuales y cinco canciones en la lista de Billboard: Ella baila sola ft Eslabón Armado en el lugar 17; en el 26 La bebe con Yng Lvcas, el 63 con AMG con Gabito Ballesteros y Natanael Cano, el 64 con PRC con Natanael Cano y el 65 con Por las noches, como solista.

“Estos logros, estos números nos motivan a todos como familia, como proyecto, a no bajarle, a seguir impulsando lo que estamos haciendo, sí existe poquita presión, pero es presión de la buena, creo que la presión es necesaria para seguir haciendo esto, creo yo que tenemos una consigna con todos nuestros fans de entregarles mejor música, mejores letras, eso es en lo que estamos trabajando y eso nos motiva estar en el estudio”, aseguró Doble P, como también es conocido el artista.

SE ENFOCA EN LO BONITO

Su camino no ha sido miel sobre hojuelas, sobre todo por las críticas que han recibido algunas de sus canciones como El Azul, que algunos usuarios sugieren que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán la inspira; algunos más aseguran que sus temas se caracterizan por la apología al uso de armas o consumo de sustancias ilícitas. Ante esto, Peso Pluma respondió.

“Críticas siempre habrá, tanto buenas como malas, yo decido enfocarme en las buenas, en todo lo bonito que le estoy dejando a la gente, al fin y al cabo es música y la música se hizo para compartir, para bailar, cantar, es mi pasión y es lo que quiero compartir.

“No todo lo que cantamos son cosas malas, ilícitas, nosotros no impulsamos a nadie a hacer nada, sólo queremos que vibren con las canciones, que las canten, que bailen, es nuestra meta, nuestro objetivo”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yng Lvcas (@yng_lvcas)

Previo al lanzamiento de su siguiente álbum, Peso Pluma estrena hoy Rosa pastel, a dueto con Jasiel Núñez. Es una canción que ya había interpretado en algunos de sus conciertos, pero que el público pedía que se grabara, así como con un videoclip.

La canción ya está disponible en plataformas, con un video que muestra un lado distinto a lo que muchos presentan en temas del regional mexicano.

“No hay historia (en el video), no le quisimos poner una, es más bien nosotros, en el día a día turisteando, él (Jasiel) y yo andando por Ámsterdam, viendo los diferentes paisajes, quisimos mostrar el otro lado del charco, del mundo. Para mí fue mi primera vez en Europa y fue muy bonito porque es un ambiente totalmente diferente al de América, quisimos darle otra perspectiva, un giro totalmente a lo que vienen siendo los videos del regional mexicano que estamos acostumbrados a ver con fiesta, alcohol, mujeres, todo ese tipo de cosas que para mí ya está sobrado.

“Ahora es tiempo de darle un giro, ver culturas diferentes, meternos en otros mercados que el mexicano no está acostumbrado, quisimos hacer eso, que la gente viera que nos dimos el tiempo, el espacio de ir a grabar hasta otro país, otra ciudad y darles un video diferente”, dijo.

Éste será el primer tema que esté respaldado por su nueva disquera Doble P Records, fundada con el objetivo de apoyar a nuevos talentos y regresar algo de lo que la vida le ha dado; sobre todo darle oportunidades a quienes tienen talento.

Peso pluma y Jaisiel Nuñez / Cortesía

“Jasiel es el primer artista que entra en las filas y estoy muy contento por apoyar a mis amigos, por abrirle nuevas puertas y sobre todo es mi amigo, yo lo vi crecer, viví muchas con él y estoy muy contento de ver cómo la gente lo recibe, cómo reciben mi sello discográfico”, sostuvo.

SU PRIMER COACHELLA

El sábado pasado, Peso Pluma vivió una de las experiencias más importantes de su vida, según reveló: fue uno de los invitados de Becky G durante su show en Coachella, para interpretar su reciente tema Chanel.

“Estoy muy agradecido infinitamente con Becky que, desde el primer día se portó súper linda con nosotros, conmigo, mi equipo y gracias a ella y su invitación nos tocó vivir nuestro primer Coachella. Lo vivimos muy alegre, contentos y emocionados.

"A la hora de subirnos al escenario fue increíble el recibimiento de la gente cuando ella me voceó, ver y escuchar a toda la gente gritar se sintió increíble y me dio emoción, eso me motiva a cada día seguir haciendo cosas nuevas”, compartió.

ACEPTA QUE SE EQUIVOCÓ CON BAD BUNNY

Y ese mismo día también conoció a Bad Bunny, un artista a quien admira, pero de quien hace un tiempo hizo este comentario: “Somos los primeros que hemos puesto los corridos en el top uno de Spotify, superando al pendejo de Bad Bunny, ¿por qué? Porque los mexicanos somos la puta v#rga viejo”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Después de esto, Peso Pluma se disculpó, incluso, al cuestionarle sobre si existirá una colaboración entre ambos, contestó.

“Me voy a quedar calladito en esa parte”, sonrió.

“Me tocó saludarlo y le doy gracias a Dios que haya entendido las cosas como son y hasta ahí, es una persona que yo admiro totalmente, con toda mi alma, sí, un día me equivoqué y sí le pedí disculpas porque soy un hombre y sé reconocer cuando la riego y nada más, le mando un abrazo y mis respetos y total admiración para Benito”, aseguró.

Finalmente, en cuanto a nuevos proyectos, en el verano se estrenará su nuevo álbum; adelantó que incluirá colaboraciones y canciones en solitario, así como corridos, género que significa mucho para él, pero también explorará en temas de corte urbano y regional.