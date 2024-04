DMA’S se suma como telonero de Louis Tomlinson

DMA’S se suma como los teloneros del concierto de Louis Tomlinson en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez que tendrá lugar el próximo 4 de junio.

La banda de rock australiana integrada por Tommy O’Dell, Matt Mason y Johnny Took ha estado activa dentro de la industria musical desde el 2012. Ganaron popularidad tras el lanzamiento de su single debut “Delete” de su EP homónimo, ambos publicados en el 2014.

Entre sus canciones más populares se encuentran: “Silver”, “Lay Down”, “Life Is a Game Changer”, “In the air”, entre otras rolas. Además de presentarse en Querétaro, también estarán en los shows que Louis Tomlinson realizará en la Ciudad de México (junto los otros teloneros, Giant Rooks) y Guadalajara.

Por primera vez en su trayectoria como solista, Louis Tomlinson traerá a Querétaro su segunda gira mundial “Faith In The Future Latin America Tour 2024”, en su primera gira –“Louis Tomlinson World Tour”– realizada en el 2022 solo visitó Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara como parte de su visita por el país.

Su show en Querétaro fue la primera fecha de la gira en hacer sold out en cuestión de minutos. Su setlist se encuentra integrado por canciones como “The Greatest”, “Written All Over Your Face”, “She Is Beauty We Are World Class”, entre otras.

Recientemente el cantante británico lanzó la versión en vivo de su disco “Faith In The Future” el cuál está publicado bajo el nombre “LIVE”. El álbum comprende el setlist de su actual gira grabado en diferentes ciudades que ha recorrido, inclusive algunas que fueron grabadas durante su primer gira mundial.