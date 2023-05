Eduardo Barajas viste la doble piel de una drag queen en El amor invencible

Para caracterizarse como Silvana La Capitana, el actor Eduardo Barajas requiere tres horas y media, hasta transformarse en una exquisita drag queen de un centro nocturno en la telenovela El amor invencible.

“Silvana es una obra de arte multidisciplinario que abarca un regio maquillaje, vestuario, peluca y zapatillas, que es la indumentaria de las drags. Me siento muy orgulloso de personificarla”, afirma el artista tapatío con 12 años de trayectoria.

“A Juan Osorio y todo el equipo les agradezco esta oportunidad de la dualidad de personaje que me ofrecieron y me he dejado llevar en los diálogos y en mi apariencia de drag, porque traigo las tablas de teatro musical y es lo que me ha ayudado a plantarme en el escenario y cantar dos temas en la telenovela como drag, que son Bajos instintos y Ya tengo el valor, ésta segunda describe mi posición frente a la mamá de mi hija, respecto a quién soy en realidad”.

Por otra parte, el actor da vida a Silvano, el padre de familia que “tuvo que pasar por varias circunstancias de la vida, tanto emocionales como físicas. He construido el personaje de Silvana que tiene mucho amor que dar y Silvano, simplemente se dedica a hacer un performance, ese es un uniforme de trabajo. Él como muchas otras personas tomó la decisión y que si antes no lo hizo bien pudo haber sido por su inmadurez hacia la vida.

“Hasta que tuvo el valor de enfrentar a la familia, les muestra el trabajo que hace en el centro nocturno y creo que todo es movido por el amor, el amor invencible que siempre está ahí y buscará recuperar el amor de su hija y su mujer”.

LISTO PARA CANTINFLAS

Eduardo Barajas, actuará en la bioserie de Mario Moreno Cantinflas que tiene a su cargo el productor Juan Osorio, luego de encarnar en su juventud a Vicente Fernández en la serie El Rey.

“Ya estoy listo para alguno de los papeles en la bioserie de Cantinflas. Como se sabe Juan Osorio tiene a su cargo de producción, yo voy por Mario Moreno o si no, uno de sus amigos cercanos como Ángel Garasa o Shilinsky y hasta Manuel Medel. Soy el más agradecido de continuar y seguir en la producción y que Juan Osorio cree y confía en mí”, finalizó.