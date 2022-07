Filmarán Cielo abierto, primera parte de la trilogía de Amores perros y 21 gramos         

El cineasta y escritor Guillermo Arriaga, anunció que sus hijos Mariana y Santiago Arriaga están listos para dirigir su ópera prima, Cielo abierto, primera parte de la trilogía que forman las cintas Amores perros y 21 gramos.

“Me enorgullezco de tener juntos a Santiago y Mariana en un proyecto que yo escribí y voy a producir. Me refiero a mi guión Cielo abierto, del que recuperé ya los derechos que los cedí por muchos años y nuevamente son míos.

“Mis hijos están más que preparados, han ido a Venecia, a Los Ángeles, a la entrega de los Arieles; yo estoy muy orgulloso de ellos y contento con lo que están haciendo. Ellos van a dirigir la primera parte original de la trilogía, que de nueva cuenta está en mi poder, se las cedí a mis hijos, para que hagan su ópera prima”, señaló el también autor del libro de cuentos Retorno 201.

“Yo creo que toda película en mi carrera ha tenido su dimensión. Ahora mis hijos van por su primer largometraje y ellos están muy entusiasmados para dirigirla como yo igual apoyándolos. Estamos asociados con K&S Films, que es una productora de Argentina que ha hecho filmes como Relatos salvajes, El clan, y La ciénega, catalogados como los más importantes en América Latina. Esta cinta va a ser una gran sorpresa”, señaló.

“En mi caso como director he tenido la fortuna que todo lo que he hecho le ha ido bien, muy contento de cómo voy del cine a la literatura y de la literatura al cine. Y sí tengo ganas de otra vez dirigir películas”, dijo. En relación a la literatura, confió que su siguiente libro lo va a lanzar en febrero de 2023.

Celebró que la plataforma Netflix agregó Amores perros a su catálogo, “estoy muy emocionado porque las nuevas generaciones siguen hablando de esta historia que se produjo cuando ellos todavía ni nacían”.

Finalmente, afirmó que ahora lo que más le importa es la familia. “Todos mis conocimientos y mis herramientas en el cine y la literatura los comparto con mis hijos y mi familia, es lo que me mueve, ir con mi esposa e hijos a Cannes, a Venecia es lo que más disfruto, porque si no compartes los logros importantes, de nada serviría lo que he hecho”.

Arriaga acompañó al productor de sus películas Adrián Zurita, a la premiere de su primera cinta, Un retrato de familia.