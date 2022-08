Joaquín Cosío vive en plenitud y asegura que pasa por su mejor momento

En más de cuatro décadas de carrera, Joaquín Cosío ha creado personajes que le han dado reconocimiento internacional. Sea en ficción o historias de la vida real, imprime a sus actuaciones un toque con el que logra conectar con los espectadores.

Fue El Cochiloco, un narcotraficante mexicano en la cinta El infierno (2010) o Don Neto Fonseca en la serie Narcos: México. Incluso personificó a uno de los más grandes villanos de Hollywood, el General Mateo Suárez en El escuadrón suicida (2021).

Pero a pesar de los diferentes triunfos que rodean su carrera, el actor tiene bien plantados los pies en la Tierra, destaca siempre en sus conversaciones su sonrisa y humildad. Si bien da gracias a las oportunidades profesionales que ha tenido, su objetivo siempre será disfrutar al máximo su trabajo, ya sea en una producción de tele, cine o de teatro.

“No soy necesariamente muy ambicioso, prefiero hacer algo que me guste a hacer algo que me va a redituar mucho aunque no me guste tanto; simplemente disfruto sobremanera lo que hago.

“Agradezco y disfruto las invitaciones que me hacen de producciones en el exterior, pero desde luego que las historias que me interesa contar son las que vivo en mi país, con mi gente, con nosotros”, afirmó Cosío en entrevista con El Sol de México.

El teatro, su amor

El actor originario de Tepic, Nayarit está por estrenar diversos proyectos cinematográficos en los que participó y, aunque continúa haciendo castings para cine, uno de sus anhelos es volver al teatro, ese lugar donde creció y donde más libre se siente.

Joaquín Cosío en su visita a La Paz. Foto: Cortesía | Instagram @joaquincosiooficial

“Soy un hombre que viene del escenario, hice teatro desde muy joven, pero claro, en algún momento, el cine y la tele aparecen con mucha fuerza y el teatro no puede competir porque implica meses de ensayo, inversión de tiempo, no es del todo redituable, tiene una serie de inconvenientes, pero es en sí la disciplina artística más importante, satisfactoria, exigente que yo conozco.

“A mí me gusta hacer teatro aun y con todo lo que implica actoralmente, siempre es exigente y te mete en crisis, el actor teatral es un actor físico, se te tiene que escuchar y sentir, el espectador está frente a ti, lo tienes que convencer; en el cine y la tele existe el corte, te equivocas y lo vuelves a hacer, el teatro no, te equivocas y lo resuelves en ese momento”, expresó.

Cosío cumplirá 60 años

Cosío dice que vive el mejor momento de su vida, ya que el seis de octubre cumplirá 60 años y aún tiene muchos sueños.

“Me siento muy bien físicamente, es una edad que no sé cómo debería de sentirla, no sé si llegar a los 60 debería uno de sentirse cansado, la verdad es que no me pasa para nada, estoy en un momento importante, tengo un hijo de 10 años que lo disfruto mucho.

“Mi carrera no puede ser más afortunada en estos momentos, de mi vida y profesionalmente, hay proyectos, estrenos y no podía pasarla mejor”, indicó el actor.

Y, en efecto, Cosío no descansa. El 1 de septiembre se estrenará la cinta Lecciones para Canallas, del director Gustavo Moheno. En ésta, el actor interpreta a Barry, un carismático estafador, que al reencontrarse con su hija Jenny (Danae Reynaud) cambia.

“Barry es una persona que no quiere compromisos, le gusta la vida fácil, no quiere esforzarse demasiado quiere vivir bien y de manera sencilla, pero la vida le da una vuelta cuando aparece una hija que lo obliga a comprometerse afectivamente”, sostuvo.

El filme que se estrena el 1 de septiembre, se distribuirá en 800 salas de cine del país.

Joaquín Cosío formará parte del proyecto Familia de medianoche

Joaquín Cosío formará parte del proyecto Familia de medianoche, al lado de Óscar Jaenada, Itzan Escamilla, Dolores Heredia y Yalitza Aparicio. Su fecha de estreno posiblemente sea para el siguiente año, contó.

Y, antes de que finalice 2022, estará lista la película de Luis Estrada ¡Que viva México! “Es una película larga, grande, en la que la crítica va relacionada con la familia, es decir habla de los vicios de una familia enorme, donde aparece un elenco extraordinario.

“No veo o no sentí que hubiera una crítica claramente con el gobierno en turno, sin embargo, de manera general hay una crítica al entorno, a los conceptos de la familia y la convivencia social”, adelantó.

Finalmente, el 2 de octubre se llevará a cabo la gala número 37 de los Premios Imagen, en La Plaza de Cultura y Artes en Los Ángeles, California en donde Cosío está nominado como Mejor Actor de Comedia por su trabajo en la serie Gentefied.

“Es una historia sencilla, de cómo vive una familia de hispanos en una ciudad americana, y que haya generado esta expectativa y me hayan nominado, es un orgullo. Me da mucha satisfacción saber que a esos proyectos a los que yo les he apostado por como son, por lo que dicen, han llamado la atención y me hacen pensar que no he estado equivocado del todo”, concluyó.