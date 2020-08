Juan Ugarte monta una Escuela para Seductores

Decepcionado por ser rechazado en una propuesta de matrimonio, Raúl, canaliza las emociones negativas del desamor en sus estudios de ciencias de las relaciones humanas para convertirse en Sombra, un maestro de la seducción que junto a Rodolfo, Luis y Waldo, otros tres desafortunados en el amor, descubrirán que la única ley que los convertirá en verdaderos seductores, es ser uno mismo.

“Hay muchas situaciones que pueden ser similares a lo que atravesamos en la vida real, aquí lo que intentamos hacer es abordar el tema desde un punto de vista muy natural, mostrar a los personajes tal y como son incluso con sus defectos. Giovanna Zacarías te cuenta la historia de Raúl desde la perspectiva de una mujer directora, eso le da un equilibrio bastante rico, porque a través de mi personaje se muestra un tipo de masculinidad muy frágil que de pronto podría tornar complicada la manera de abordar el tema”, dijo Juan Ugarte en entrevista telefónica.

Ni Hitch, ni Alfie, mucho menos Mauricio Garcés, Sombra, es un hombre metódico que en su camino tiene que resolver cual es la mejor manera para relacionarse con el género femenino y así descifrar la fórmula perfecta para la seducción.

“No es un tipo espontáneo, genuino ni natural, es un tipo metódico, que sigue determinados lineamientos, que aprendió en la teoría y le ayudaban para relacionarse con las mujeres y conquistarlas. Tiene la virtud de escuchar, reflexionar y darse cuenta que la mejor manera de relacionarse es a través del respeto y la honestidad”, asegura Ugarte.

Anteriormente Juan Ugarte había participado en proyectos cinematográficos como Eden, Casi 30, El alien y yo y Por Sofía, sin embargo este trabajo significa para el actor egresado de la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, su primer rol protagónico, lo cual genera en él un sano equilibrio entre presión y emoción.

“De pronto es un 100 por ciento emoción y luego un 100 por ciento presión, siempre vas a tener la emoción de poder mostrar tu trabajo y cuando puedes contar una historia como la del protagonista, eso te llena de satisfacción. Por otro lado uno es juzgado cuando ven tú desempeño en la pantalla grande, eres objeto de muchas críticas, eso a mí me hace crecer, no les doy ningún tipo de importancia, más que a las acertadas, a las que me hacen tener un desarrollo como persona y como actor”, aseguró Juan.

El cast de Escuela Para Seductores, se complementa con Carmen Aub, Andrés Palacios, Gimena Gómez, Fabiana Perzabal, Héctor Holten, Michelle Betancourt, Memo Villegas Armando Espitia y Estela Rivera.

“Vas a encontrar a muchos rostros que a lo mejor no estás tan acostumbrado a ver en este tipo de proyectos. Las comedias románticas de pronto han utilizado fórmulas muy parecidas incluso en los actores, en esta ocasión, la verdad es que el proyecto se desmarca un poco de esto”, puntualizó el actor.

El filme se estrenó desde el fin de semana pasado en las salas de cine del interior del país y ya se puede ver también en la Ciudad de México.

“Esperemos que la gente que se aventure a ir al cine, primero lo haga con todas las medidas de precaución y que si ya se aventuró a asistir, disfrute de 120 minutos de mucha risa”, concluyó el histrión.