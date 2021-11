La cantante Salma presenta su primer EP, “Basado en hechos reales”

Tras su exitoso paso por La voz México 2019, la cantante Salma se siente más que lista para continuar con su carrera artística, y presenta su primer EP, Basado en hechos reales, en el que narra parte de su vida amorosa a través de las canciones que lo componen.

“El proceso de composición ha sido muy terapéutico para mí, me divertí mucho haciéndolo y han sido canciones que de repente están en un cajón, por una experiencia que tenía, y empecé a sacarlas a desempolvarlas”, comentó.

La cantante agregó que la composición siempre ha sido un bálsamo para ella, pues no importa cuán mal luzca el panorama, tanto hacer como escuchar música siempre la ayuda a sanar.

En el caso particular de estos siete temas que presenta, indicó que trabajarlos le ayudó a cerrar algunas de las heridas que esas relaciones le dejaron, y además le enseñaron a no dejarse caer en esa situación nuevamente.

“Es un EP que me va ayudar a soltar y a sanar muchas cosas, el proceso ha sido completamente profundo para mí, y me llevo el no repetir los mismos patrones que me habían tocado durante todas mis relaciones pasadas.

“Es un poco de aprendizaje, y también de quererme mucho, del autodescubrimiento al amor propio, eso es lo más importante que tenemos después de experiencias fallidas, aprender a valorarnos para no volver a pasar por lo mismo”, agregó.

Salma aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a todos aquellos que en estos momentos están atrapados en una relación tóxica, y los invitó a escucharse y estar atentos a las señales de alerta.

Asimismo, advirtió que no considera bueno idealizar a las personas, y enfatizó que el amor debe ser agradable para ambas partes, y cuando se convierte en un círculo vicioso, es momento de tomar un paso atrás y alejarse.

El material completo está disponible en plataformas digitales, y la artista espera que sea el primero de muchos más.

“Nunca había hecho tanta música como ahorita en pandemia, he tenido más tiempo de estar conmigo misma y de encontrar mi sonido. Ya viene esto, van a escuchar un sello súper característico de lo que soy como artista, y va a convertiste en lo que me representa musicalmente”, finalizó.