Le Twins se prepara para participar en el “Tomorrowland”

Las gemelas regias Karla y Karen de La Garza estuvieron presentes en el festival Holi Colours de San Juan del Río, festival en el que empezaron hace 7 años, antes de que su música las catapultara a nivel internacional, y brindaron una entrevista en exclusiva para El Sol de San Juan del Río.

“Estamos felices de estar en San Juan del Río. Hemos estado fuera del país y es el primer lugar mexicano que pisamos, es de nuestros lugares favoritos y qué bonito es volver y más que es uno de los festivales en el que tocamos hace 7 años”.

Le Twins es una propuesta musical integrada por las mellizas Karen y Karla de la Garza. Son originarias de Monterrey, Nuevo León y su show combina sonidos electrónicos con sonidos latinos, percusiones, piano y sus propias voces.

“Lo que realmente hemos comprobado, es que, si está bien ser DJ, pero lo que te hace despuntar y abrirte las puertas, es tener tu propia música. Más que nada, en la producción, se trata de tener tu propio estilo y tu propio sonido. Ahora no solo ser DJ, sino también tener tus propias canciones”.

Las jóvenes regiomontanas están preparándose para su tercera participación en “Tomorrowland”, el festival de música electrónica más importante a nivel mundial, y que se celebra cada año en Bélgica.

“Es justo lo que trabajamos en equipo desde hace 4 años, porque siendo el festival número 1 en electrónica, no había mexicanos, empezamos a tocar puertas y lo hicimos en equipo, no solo nosotras, también artistas como Mister Pig, o Tom & Collins. Representar a México ha sido un honor, un reto y una responsabilidad muy grande. La meta es que poco a poco seamos más mexicanos que nos internacionalicemos”.

MUJERES COMO DJ´s

Las DJ´s llegan de haber participado en dos festivales en África y otro evento en Dubái, en donde, de acuerdo a sus palabras, han estado por todos lados representando a la bandera de México. Parecen triunfos fáciles, pero en la escena musical de la música electrónica hace algunos años, era muy difícil ver mujeres.

“Ha cambiado muchísimo la escena, hace 6 años no había tantas mujeres, y poco a poco han sido más las que se atreven a meterse en este medio, que se atreven a seguir sus sueños en el mundo de la música, ya sea cantar, rapear, o la música electrónica. Es bonito porque cada vez se acercan más mujeres a decirnos, yo por ustedes me atreví y ya me metí a clases y me compré mis audífonos. La palabra que más me gusta es inspirar y más a mujeres”.

Las mellizas adelantaron que están trabajando en varias colaboraciones de electrónica y de ritmos latinos, y que continuarán cantando en inglés y en español. Por lo pronto están promocionando el sencillo “Latina” con el productor musical Juan Magán y la canción “Takata”.

“Gracias a los fans, porque por ellos estamos aquí. Yo siempre invito a todas las personas a escuchar al talento mexicano, la música que les guste, latino, rap o reggaetón” expresa Karla.

Finalmente, Karen lanzó un consejo para los que inician en este camino “para mí, como cualquier persona que empieza en esto, no hay oportunidad chiquita. Nosotras empezamos en eventos chicos, en restaurantes y terrazas. Todo es un proceso, no hay fórmula ni una madrina que te ayude a llegar, más que nada no hay que sacarlo de la mente y a darle”.