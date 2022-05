Mabuta: Jazz que derriba fronteras

El jazz en Sudáfrica está teniendo un gran momento, y un ejemplo es que el sello de jazz Blue Note lanzó un nuevo subsello dedicado a la música de esta región.

Es tal la importancia del jazz sudafricano, que este año los BBC Proms anuales del Reino Unido, también dedicarán una noche a The South African Songbook, con el reconocido y famoso trompetista Marcus Wyatt.

Tal exposición de sudafricanos no cuenta con antecedentes, más allá de algunos casos aislados, como el del pintor sudafricano Gerard Sekoto, quien solía tocar jazz en los bares de París en la década de 1940.

Solamente las carreras internacionales de Miriam Makeba, Abdullah Ibrahim y Hugh Masekela son algunas de las más conocidas de una serie de músicos que buscaron en el exilio tras el apartheid, que consistía en la separación de blancos y negros. Una de las bandas que tuvo gran influencia en el mundo del jazz europeo desde la década de 1960 en adelante fueron los sudafricanos Blue Notes.

Hoy en día el jazz sudafricano expresa el internacionalismo. Y afortunadamente ya no está impulsado por la represión como antes. Incluso lo podemos disfrutar digitalmente, como en el caso del disco Finish the Sun, del grupo Mabuta, liderado por el bajista Shane Cooper.

Este álbum es una demostración de cómo el jazz de Sudáfrica tiene la característica de comunicarse con sus escuchas de una manera simultánea viendo hacia dentro y hacia afuera.

Mabuta toma su nombre de la palabra japonesa “párpado”, que trata de abrir una puerta entre el consciente y el inconsciente. La banda siempre tuvo presente la idea de cruzar fronteras, cuestionarse los límites e ir más allá desde su primer lanzamiento llamado Welcome to this World (2018).

Foto: Especial

En este 2022, la banda sudafricana con Cooper en la guitarra, sintetizadores y bajo, además de Bokani Dyer, Robin Fassie, Buddy Wells y Sisonke Xonti, quienes trabajan con grandes invitados, especialmente con bateristas de origen sueco, neerlandés y senegalés.

Las composiciones de Finish the Sun fueron creadas por Cooper, aunque los solos instrumentales son autoría de toda la banda.

El álbum suele emplear elementos que evocan a la identidad nacional, ya que eventualmente habla a través de todas las fronteras musicales, además de tener un léxico muy característico del país sudafricano.

Este es un sonido que va rápido, es cíclico pero a la vez combina la modernidad con la tradición mezclando voces electrónicas con instrumentales.

Y por otro lado, Umshana trata de transmitir una vibra afro-soul tratando de canalizar el espíritu del saxofonista Basil Manenberg, usando el órgano de una manera distinta, tratando de recordar a los Soul Brothers, aunque nada de esto es visto como una imitación, sino como un ejemplo del viaje en el tiempo que estos músicos emprenden.

Es así como el grupo Mabuta, en lugar de ponerse fronteras musicales, idiomáticas o de culto, simplemente las hace irrelevantes y es por eso que son una de las figuras actuales que ayudan al jazz sudafricano a tener un auge tan notorio en nuestros días.

La música de Mabuta se puede escuchar en https://mabuta.bandcamp.com

* Con información de The Conversation.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Finanzas Welbe: Estar bien para trabajar mejor

Doble Vía Detectarán infelicidad en las redes