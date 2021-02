"Mank", de Netflix, encabeza las nominaciones a los Globos de Oro

Los Angeles, Estados Unidos | AFP.- "Mank" de Netflix, un drama en blanco y negro ambientado en la edad dorada de Hollywood sobre la realización de "Ciudadano Kane", encabezó las nominaciones a los Globos de Oro, marcados este año por una fuerte presencia de las mujeres en las categorías de dirección.

"Mank" obtuvo seis candidaturas, incluida a mejor drama, seguido por otra película de Netflix, "The Trial of the Chicago 7", que obtuvo cinco, en este primer anticipo de los que pueden ser los títulos que marquen la atípica temporada de premios de este año.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que solo había nominado hasta ahora a cinco mujeres directoras en su extensa historia, destacó este año a tres realizadoras como candidatas en la categoría.

La presentación de las nominaciones, conducida de forma remota por la estrella de "Sex and the City" Sarah Jessica Parker y por Taraji P. Henson, redujo la lista de películas y estrellas que acudirán a la ceremonia que se celebrará a finales de mes, considerada la antesala de la de los Oscar en abril.

Tal y como se esperaba, los cierres de las salas derivados de la pandemia y los aplazamientos de los grandes estrenos impulsaron las producciones más pequeñas, de consumo doméstico, de las plataformas de streaming, con Netflix acaparando 22 nominaciones, frente a las 17 del año pasado.

Su rival, Amazon Prime, quedó en segundo lugar con siete nominaciones cinematográficas, incluidas tres cada una por "One Night in Miami" y "Borat Subsequent Moviefilm".

Sacha Baron Cohen protagoniza la secuela de su falso documental sobre Borat, su ficticio periodista kazajo -quien logró poner en apuros al famoso abogado de Donald Trump, Giuliani- y obtuvo además una segunda nominación por su trabajo de reparto en "Chicago 7".

"Estamos muy honrados, y en el caso de que no gane ninguno, ya contraté a Rudy Giuliani para contestar los resultados", tuiteó el actor británico.

- "Da 5 Bloods", olvidada -

Un pequeño lote de títulos de prestigio de los principales estudios tradicionales se mantuvo firme con "Nomadland" de Disney, "The Father" de Sony y "Promising Young Woman" de Universal obteniendo cada uno cuatro candidaturas.

El thriller de venganza #MeToo "Promising Young Woman" superó además las expectativas con sus nominaciones al mejor drama, director, guión y actriz para Carey Mulligan.

Mulligan competirá con Viola Davis por el drama de blues de los años 20 "Ma Rainey's Black Bottom", así como con Frances McDormand por "Nomadland", quien ya arrasó en los festivales de Toronto y Venecia y es la elección de varios expertos para llevarse el premio de Mejor Película.

En las categorías de interpretación, la estrella fallecida de "Black Panther", Chadwick Boseman, fue también nominado por su trabajo en "Ma Rainey's Black Bottom".

Boseman se quedó, no obstante, sin una segunda candidatura póstuma por "Da 5 Bloods" -que no consiguió finalmente ninguna candidatura, pese a que los hijos de Spike Lee fueron los embajadores de los Globos de Oro de este año y a la ampliamente apreciada interpretación principal de Delroy Lindo.

El competitivo premio al mejor actor en categoría de drama contará con pesos pesados como Anthony Hopkins por "The Father", adaptada de una obra de teatro francesa sobre la demencia, y Gary Oldman por "Mank".

- Las directoras se abren paso -

El año pasado, los Globos de Oro, otorgados por unos 90 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, fueron objeto de fuertes críticas por dejar fuera totalmente a las mujeres en la categoría de "mejor director" para una película.

Pero este año, con Chloe Zhao ("Nomadland"), Emerald Fennell ("Promising Young Woman") y Regina King ("One Night in Miami") las mujeres son mayoría, y compiten junto a David Fincher y Aaron Sorkin.

Hasta ahora, solo cinco realizadoras habían sido nominadas a mejor directora en la historia, con Barbra Streisand siendo todavía la única ganadora, por "Yentl" en 1983.

"Hamilton" de Disney +, creada a partir de múltiples actuaciones con el elenco original de Broadway, obtuvo dos nominaciones, incluida la mejor película musical o de comedia, y mejor actor para el creador Lin-Manuel Miranda.

La cinta no podrá competir en los Oscar, por lo que está es la mejor oportunidad para que este musical sobre los fundadores de Estados Unidos, y ganador de un Tony, conquiste algún premio destacado.

El aclamado drama familiar coreano-estadounidense "Minari" fue nominado en la categoría de lengua extranjera, intentando emular a la exitosa "Parasite" del año pasado.

En las categorías de televisión, Netflix volvió a dominar, con 20 nominaciones frente a las siete de su rival más cercano, HBO, que sumó otras dos adicionales para su nueva plataforma de streaming HBO Max por "The Flight Attendant".

La última temporada del drama de la familia real británica "The Crown" obtuvo el mayor reconocimiento con seis, por delante del reciente éxito de los Emmy "Schitt's Creek" con cinco.

La edición número 78 de los Globos de Oro se transmitirá el 28 de febrero, más tarde de lo habitual por la pandemia, mientras que la ceremonia de los Oscar está prevista para el 25 de abril.

