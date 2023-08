María León, la rebelde del pop, vuelve al género que la vio nacer

Para María León el pop ha sido una rebeldía personal, que le ha permitido manifestarse contra "lo que está establecido como no correcto, o cosas dentro de mí que son imperfectas", detalla en entrevista con El Sol de México.

Tras varios años tomando terapia, y sanando su relación consigo misma, la cantante se siente con la confianza de mostrar ese lado oculto, a través de un disco pop, que tiene a la vulnerabilidad como principal protagonista.

En esta nueva etapa de su carrera, toma un descanso del alter ego, Sargento León, pues "fue mucho tiempo de trabajar conmigo misma, y también dejar un poquito al sargento, este personaje que adopté y es mi protección", explica.

"El sargento sale a alburear en momentos incómodos, es este personaje fuerte que sí, es parte de mí, pero también hay una parte que se pone triste, llora, que se quiebra, que permitió muchas cosas que no debía, y esa es la que me cuesta trabajo compartir".

Aunque reconoce que no se siente del todo cómoda mostrándose de esa manera ante sus fans, considera necesario ser imperfecta ante ellos, pues el transformar su dolor en amor propio, puede ayudar a alguien que esté atravesando por lo mismo a sanar sus heridas.

"Son cosas que me aterra mostrar, porque es parte de la confrontación frontal que uno tiene en terapia con la realidad, lo que es uno, la oscuridad, los lados rotos, las grietas. Yo soy una persona bastante oscura, aunque no parezca, pero es como me está ayudando a nivel terapéutico a abrazar esos lados rasposos de mi ser", añadió.

INSPIRACIÓN DEL PASADO

El más reciente adelanto de su próximo material se titula Hola, me llamo María, cuya letra surge de una carta que escribió a un antiguo amor, pero no fue correspondida. Años más tarde la encontró durante una mudanza, y se percató que se había convertido en un texto de amor propio.

"En terapia he encontrado muchas terminologías que no conocía, y al final ayudan a construirte de una mejor manera, y que en un futuro tus relaciones tengan un freno o una menor permisividad y evita mucha violencia. No sólo física, sino también psicológica", explica al respecto.

Tal como sucedió como su sencillo Una llamada perdida, el cual también habla acerca de un amor perdido, reconoce que al momento de llevar está canción a sus conciertos, seguramente va a llorar, pero a la vez le entusiasma que el público la haga suya y juntos hagan catarsis.

"Siempre hay esa canción que cuesta trabajo escribirla y sacarla, y ahora tengo que cantar todos los conciertos. Pero al final se convierte algo terapéutico y sanador, cuando empieza a pertenecerle al público dejas de pensar en ti", cuenta.

"Es un poco quitarte este peso y ego de encima, y decir esta canción ya no es mía. Así como ya no le perteneció a la persona que no la recibió, ya tampoco es mía para cargarla, le pertenece a mucha otra gente", finalizó.