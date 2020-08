Intensamente | Matria: una historia de charros contra nazis

A Fernando Llanos lo conocimos a finales de la década de los noventas cuando difundía por correo electrónico sus videointervenciones moviles, que resultaban novedosas en una época en la que internet apenas se estaba desarrollando, y en la que el consumo de videos en la red estaba aún lejos de ser algo de todos los días.

Hace una decada, este joven escritor y también músico nacido en la Ciudad de México, pero de corazón sateluco y posteriormente repatriado a la capital michoacana, tuvo la curiosidad de indagar sobre la historia de su abuelo, ese hombre que salía vestido de charro en tantas fotos que durante años estuvieron colgadas en la casa de su familia, y del cual ningún miembro de la familia contaba mucho más.

“Durante toda mi infancia había escuchado que mi abuelo había pertenecido a los Dorados de Villa, así que fui a preguntarle a mi tía Sara, la mayor de mis tías, si era verdad. Me dijo que sí, y comenzó a contarme una serie de anécdotas revolucionarias del abuelo. Quesque lo reclutó el mismo Villa, quesque tenía tres balazos en el cuerpo, y muchas anécdotas más”.

Fue hasta que vi los documentos de la Legión de Guerrilleros Mexicanos, la agrupación de charros que organizó para defender al país de una probable invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que supe que tenía que hacer un documental sobre su vida

Llanos preguntó si existía algún documento que comprobara estos dichos y su tía le mostró seis álbumes llenos de polvo con muchas fotografías, documentos e historias, perfectamente ordenados y sistematizados. Fue así como se enteró de que su abuelo, Antolín Jiménez, tenía solo 26 años cuando participó en la Revolución Mexicana, donde efectivamente perteneció a los Dorados de Villa y hasta dinamitó un tren. De acuerdo con toda la información a la que tuvo acceso, su abuelo también fue masón, diputado por cuatro diferentes partidos políticos y hasta presidente de la Asociación Nacional de Charros.

“Pero fue hasta que vi los documentos de la Legión de Guerrilleros Mexicanos, la agrupación de charros que organizó para defender al país de una probable invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que supe que tenía que hacer un documental sobre su vida”.

Fue así como Matria debutó en el Festival de Cine de Morelia en 2014, donde se llevó al premio a Mejor Documental Nacional, para después proyectarse en otros festivales de cine y tener una modesta corrida comercial en las salas de cine en 2016.

Si la premisa de la película es atractiva por sí misma, su desarrollo es aún más interesante. A lo largo del documental descubrimos el perfil de este personaje casi mítico, las múltiples actividades en las que se involucró y su participación en el sistema político mexicano post revolucionario, a través de una trama muy bien contada, que siempre nos mantiene interesados en la historia.

“Es una peli que al 99.9% de la gente no le gusta… le encanta. El principal reto de nosotros es meter gente a la sala, por eso decimos: danos chance, regálanos un minuto, y no la vas a soltar en los 63 que dura”, asegura su director.

¿Qué tan importante fue el acceso que tuviste al archivo de tu abuelo para poder hacer el documental?

Realmente por eso el eslogan de “Tu historia es tu mejor herencia”… Al final, mi abuelo tuvo mucha lana, propiedades y todo, pero a mí no me heredó nada más que un baúl con todo esto, que al final es un tesoro. O sea, realmente si no me hubiera encontrado con eso no habría hecho la película (porque) está de locos… Mi abuela ya había hecho todo un trabajo de curaduría; ya estaban los álbumes con fechas, con temas, con títulos. Si no hubiera tenido eso, quién sabe si la hubiera hecho. Sí fue mucha fortuna; la gran mayoría de mi familia agradece la película, es hasta terapéutica…

Mi abuelo tuvo mucha lana, propiedades y todo, pero a mí no me heredó nada más que un baúl con todo esto… que al final es un tesoro

Tu familia juega un papel central en la trama, ¿cómo tomaron la película cuando finalmente la vieron?

Mis tíos la agradecen mucho. Como que quitamos el tapón familiar, porque por un lado, todos conocieron mejor al abuelo y por el otro, ya no pueden ocultar la historia, entonces ya se desahogan y me cuentan más historias que me hubiera encantado meter en la película, pero que no las contaron antes porque les daba pena o qué sé yo… Ahora como ya todo el mundo sabe, pues ya se echan unos tequilas y sacan cada cosa que dices: Guau… No voy a hacer Matria 2, pero en el blog y en la página www.matria.mx voy subiendo más cosas, como los cortes que no quedaron con El Fisgón.

¿Por qué sales vestido de charro en la película?

Porque siempre veía ese traje de mi abuelo en las fotos y me encantaba; siempre me gustaron las hebillas grandes, y tengo una colección de cinturones, entonces cuando me di cuenta de que sí haría la película, pensé que la mejor manera era mediante la búsqueda del nieto… Me gustó como pretexto visual… hay una frase en la película que dice: “Decidí seguir los pasos del abuelo”, porque al final sí era seguir sus pasos: ver por dónde pasó, qué hizo, quién lo conoció, todo con esas escenas impecablemente fotografiadas con Carlos Hidalgo, y bueno, el hecho de que el propio nieto vistiera al abuelo pues era como una manera de hacer esta metáfora de quererlo entender, de querer saber qué se siente estar en esa ruta.

Es curioso cómo te ve la gente en la calle mientras portas ese traje, aunque estés en México.

Sí… no sabíamos exactamente cómo lo íbamos a hilar en relación al guión; más bien lo que yo tenía era una investigación muy bien hecha, de leer muchos libros y tratar de entender el contexto del abuelo, de cómo se movía, qué hacía y por qué lo hacía; ir al archivo del Ejército, al Archivo General de la Nación, para entender el contexto nacional, y vaciar la información, para entender: “Ah, pues cuando él tomó esta decisión, estaba pasando esto” o estaba Lázaro Cárdenas en el poder, por lo cual ese telegrama que le manda pues tiene cierta relevancia…

La llegada a TV abierta y plataformas digitales

Después de su primera etapa de distribución y proyección en 2016, este año Matria se transmitió por primera vez en la televisión abierta, en una función especial del Canal 22, previo a la llegada de la cinta a plataformas digitales como FilminLatino, Amazon Prime, Bling, en lo que podría considerarse como un segundo aire para la cinta, y una gran oportunidad para que la vean quienes aún no lo han hecho.

Amazon te da como 10 o 20 centavos de dólar por cada persona que ve la película, pero no lo estoy haciendo para capitalizarme

¿Qué tan rentable es tener tu película en una plataforma como Amazon?

Bueno, en todas esas plataformas tienes que conseguir millones de espectadores para que tengas una buena lana. Amazon te da como 10 o 20 centavos de dólar por cada persona que la ve, entonces no sé… La verdad es que no lo estoy haciendo para capitalizarme, sino porque es el paso que sigue; es para que la gente la pueda ver cuando quiera y listo. Creo que es lo que toca, porque ya la rolamos mucho… Es un proyecto muy ambicioso que nos ha dado muchas alegrías y estamos muy contentos.

Llanos, quien ahora prepara un largometraje llamado Kuri, sobre la búsqueda de autonomía de los pueblos purépechas, se muestra satisfecho con todo lo obtenido con Matria, pero asegura que su mayor logro ha sido personal:

“Ya tengo un abuelo… un abuelo que nunca tuve, porque hasta mis 36 años yo veía a ese señor y decía: “Ah pues qué chido traje, pero quién sabe quién sea o qué hizo”… Nunca me hablaron de él; sólo decían que era un chingón y ya”.

