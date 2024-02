Memorable, histórico y surrealista, Backstreet Boys en León

León, Gto.- Increíble y como un sueño hecho realidad para muchos los Backstreet Boys fueron los protagonistas de una noche que quedará marcada en la historia de León y de las casi 20 mil almas que cantaron sus canciones, por primera vez en la capital zapatera.

Con la emoción a flor de pie, los miles de fanáticos y seguidores ya esperaban a la Band Boy más exitosa de la década de los años noventa y también del 2000.

AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell salieron al escenario minutos después de las nueve de la noche, atacados completamente de blanco. El sencillo escenario. Ya estaba listo para hacerlos brillar como las estrellas internacionales que son.





LLENARON DE ENERGÍA EL FORO MAZDA

Antes de que la banda saliera al escenario, se pudo observar el cansancio en algunos de sus fanáticos de la zona general. Muchos pasaron más de veinte horas formados en una fila y no regresaron a sus casas, inmediatamente después de que les dieron su pulsera corrieron a la fila para ingresar a la feria y al Foro Mazda.

Sin embargo, en cuanto la banda con más de 30 años de trayectoria y originaria de Florida, saltó al escenario los semblante cambiaron notablemente.

"Hola León, buenas noches México" dijo Nick Carter al tomar el micrófono para iniciar con el primer tema de la noche, el cual fue "I wanna be with you" y desde ese momento, los gritos de los fans no se dejaron de escuchar durante todo el concierto. Las sillas de la zona Cero, no volvieron a ser ocupadas.

El repertorio musical continuó con "The Call" ; Don't Want you back" y Get Down". Acto seguido fue momento de una pausa y la. Primera interacción con su público.

Howie Dorough tomó el micrófono y cariñosamente saludó a sus fans. "Estamos muy contentos de estar con ustedes México. Muchas gracias León, por todo su apoyo del pasado y de ahora".

Las notas de "Show me the meaning" e "Incomplete" fueron parte de la segunda ronda de canciones. Brian no se quería quedar atrás y también se dirigió a su público con un:

"Hola como están, yo bien gracias, los llevamos en el corazón", arrancando los gritos cargados de emoción de los fanáticos.

"More than that" ; "Shap of my heart" y Drowning"; "Quit play games"; "As long as you love me" y "No place" continuaron en la lista de éxitos.

Un "Te amo chicas" de Kevin dirigido a las fans y un "cállate la boca muchacho malo", de Nick, a manera de regaño para su compañero, arrancaron las carcajadas de los asistentes.

"Don't want to loose" ; "I'll never break" y "allá I have to give: "Everybody" y "I want It that way" fueron las siguientes canciones.

En este punto la banda estadounidense dijo adiós a su público y bajó del escenario. Los fanáticos no se resignaron y con gritos pidieron que la banda regresará.

Y así fue, los BSB regresaron con las playeras del equipo León, para cantar "Larger than love" y ahora sí, decir "Hasta luego León".Nota publicad a por El Sol de León