Metallica lanza “72 seasons” su más reciente álbum

Pregunta seria, ¿aún existen fans de Metallica? Seguramente sí y por todo el mundo y siguen siendo millones. Quizá haya algunos despistados que no sepan que después de cuatro años, la banda más influente del metal lanzó su nuevo material titulado, “72 seasons”.

Con una duración de poco más de una hora, este disco puede considerarse de largo aliento y en sus 12 canciones que lo componen aún se pueden escuchar los riffs desenfadados y la estructura melódica que caracteriza al cuarteto fundado en Los Ángeles por Lars Ulrich y James Hetfield. El título, “72 seasons”, hace alusión al número de estaciones del año que tienen que transcurrir para alcanzar los 18 años. En las letras de James Hetfield, es notoria la furia que ha marcado su reciente divorcio y su constante batalla con el alcohol.

Por supuesto, “72 seasons” no es nada comparable con discos como “Master of Puppets” o Kill ´Em All”. Los integrantes de la banda rondan los 60 años y no se les puede pedir más. Incluso, en una de sus últimas presentaciones, el líder y vocalista de la banda, James Hetfield, envuelto en las lágrimas, declaró al público que ya no puede más y que el fin está cerca.

El disco fue dado a conocer en los cines de todo el mundo como si fuera una película en la que sus fans, ya algo viejos, seguramente agitaron la poco melena que les queda. Las críticas al disco son fuertes y no precisamente por una muestra de originalidad. El material es calificado como repetitivo y sumamente largo al que no dan ganas de volver a poner play.

En medio de la melancolía, Metallica realiza su nuevo material y quizá surja la duda si la banda se acerca al clímax de su carrera. Aún quedan canciones por escuchar y tal vez muchos de sus seguidores prefieran desempolvar sus reliquias y reproduzcan a todo volumen los temas emblemáticos como “Jump in the fire”, “Sad but true” o “Seek & destroy”.

