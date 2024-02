México competirá en los Premios Platino; alistan entrega en la Riviera Maya

El talento y las producciones mexicanas que compiten en la onceava edición de los Premios Platino, que reconocen a lo mejor del cine y la TV de Iberoamérica, incluye a la galardonada “Tótem”, de Lila Avilés y la nueva cinta de Amat Escalante, “Perdidos en la noche”.

Ambas películas están nominadas en las categorías de Mejor Película Iberoamericana de Ficción y Mejor Dirección, se anunció este jueves en la Cineteca Nacional.

Por el premio al Mejor guion va Abia Castillo por “Huesera”, mientras que en Mejor Interpretación Femenina Iberoamericana compite Claudia Ramírez, por la película “Confesiones” y para Mejor Interpretación Masculina Iberoamericana están Damián Alcazar, por la película peruana “Caso Monroy”, Eugenio Derbez, por la estadounidense “Radical” y Juan Manuel Bernal, por “Confesiones”.

Reunidos en la Sala 3 de la Cineteca Nacional, Blanca Guerra, Diego Calva, Sandra Echeverría, Ana Layevska, Eréndira Ibarra, y Erik Hayser, fueron los encargados de anunciar las nominaciones en las 24 categorías de los Premios Platino Xcaret 2024, cuya entrega se realizará el 20 de abril en la Riviera Maya.

En total, “Huesera” obtuvo seis nominaciones y “Radical” cinco. Los organizadores informaron que se inscribieron 168 títulos, de los cuales quedaron 130 en las nominaciones de largometrajes y 38 series; se destacó que los países con mayores candidaturas son México, Argentina, Brasil y España.

UNA DÉCADA UNIENDO CULTURAS

Enrique Cerezo Torres, presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), de España, informó que próximamente se dará el nombre del artista que recibirá el Premio de Honor de esta edición.

“La primera gala se realizó en Panamá hace una década atrás y hoy es una realidad que sigue acercando las películas y series a la gente de más de 23 países que incluye a Brasil. Cada año Premios Platino se supera en calidad y reconocimiento, reivindicando el idioma español y portugués como la fuerza de una comunidad de más de 600 millones de personas. Para eso nacieron los Platino para crear un espacio común para nuestras creaciones, para promocionarlas y darlas a conocer que antes era un tema que no teníamos para reivindicarnos.

Huesera se estrena el 23 de febrero en más de 800 pantallas de cine. / Cortesía

“Año con año se aumenta el número de producciones realizadas lo que indica el gran momento de la industria de cine y series de Iberoamérica, donde va su talento y creatividad .Es una forma de acercar el cine y series iberoamericanas a más personas, a través de las sedes de las entregas como Panamá, Marsella, Xcaret, o Madrid”.

En su oportunidad habla la titular de Canacine en México Tábata Vilar, quien se refirió a la situación del audiovisual en nuestro país:

“México a través de su industria cinematográfica se sigue posicionando como un lugar clave en la producción y consumo en las salas gigantes. Somos el cuarto país donde más boletos de cine se venden en el mundo. Nos supera China e India. Eso nos hace clave.

“En plataformas vamos en el quinto y sexto lugar con más suscriptores en el planeta por lo que somos un mercado clave de consumo de audiovisuales. En el 2023 tuvimos 92 películas estrenadas en el cine a través de sus pantallas. México vive su nueva época de oro, somos una gran potencia; en el año pasado se presentaron dos mil proyectos. Estamos en un momento muy importante, hay que seguir fomentando la producción y la exhibición de películas en las salas de cine”.

El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMACC) Armando Casas, habló al respecto: “México se convierte en un referente de cine aun cuando en la década de los 40, 50 y 60 estábamos en un auge cinematográfico de ahí nace el Ariel; y ahora vivimos una época de plata, de platino, creo que no es menor que el ayer.

“Desde el punto de vista de la Academia estamos viviendo un momento muy interesante en el cine mexicano, porque finalmente México también es una potencia cultural en todos los sentidos; y su cine lo refleja en toda su diversidad con el cine de autor como el cine de entretenimiento”, expresó Casas.

LISTA DE NOMINADOS DE LA 11 EDICIÓN PREMIOS PLATINO XCARET 2024:

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: La Piel Pulpo de Ana Cristina Barragán; Perdidos en la Noche de Amat Escalante; Radical de Christopher Zalla; Totem de Lila Avilés.

Mejor Dirección: Amat Escalante por la cinta Perdidos en la Noche; Ana Cristina Barragán por La Piel de Pulpo; Lila Avilés por Totem.

Mejor Guión: Ana Cristina Barragán-David Viteri por La Piel Pulpo; Federico Adorno por Boreal; Joshua Davis, Christopher Zalla, Laura Guadalupe A. por Radical; Michelle Garza Cervera, Abia Castillo por Huesera.

Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción: La gran seducción de Celso R. García; Malcriados de Gabriela Sobarso, Oliverio y La Piscina de Arcadi Palerm Artist.

Mejor Interpretación Femenina: Claudia Ramírez, película Confesiones.

Mejor Interpretación Masculina: Damián Alcázar, Caso Monroy; Eugenio Derbez, filme Radical, Juan Manuel Bernal, Confesiones.

Mejor Ópera Prima de Ficción: Huesera de Michelle Garza; Rosa de Andrés Rodríguez.

Mejor Dirección de Fotografía: Dariela Ludlow por Ruido, Fernando Locker por Boreal, Michel Rosales, Rosa; Simone Browner, Tomás Astudillo de La Piel Pulpo.

Mejor Dirección de Sonido: Cristian Geraud Omar Pareja de Huesera; Liliana Villaseñor, Rosa; Ricardo Arteaga, Adriana Santiago, Pablo Mondragón, La Piel Pulpo.

Mejor Dirección de Arte: Alisarine Ducolomb por La Piel Pulpo; Antonio Muño Hierro, El último Vagón; Johanna Picardo, Rosa.

Mejor Dirección de Montaje: Adriana Martínez de Huesera; Mayra Morán de La Piel Pulpo Miguel Servet de Ruido.

Mejor Película Documental: Una Jauría Llamada Ernesto de Everardo González.

Mejor Película de Animación: Home is Somewhere Else de Carlos Hagerman Jorge Villalobos; La Leyenda de los Chaneques de Marvik Nuñez.

Mejor Música Original: Gibrán Andrade, Rafael Manrique por Huesera; Pablo Mondragón, por La Piel Pulpo y Pascual Reyes como Juan Pablo Villa, película Radical.

Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Mayra Batalla de Huesera.

Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Cuauhtli Jiménez por ¡Que viva México!; Fernando Bonilla por Las Hijas.

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie: Ofelia Medina, Triada; Regina Orozco, Mariachis; Sylvia Pasquel, Mala Fortuna.

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie: Alex Lago por Vgly; Emiliano Zurita, La Cabeza de Joaquín Murrieta.

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie: Ariadne Díaz, Mas allá de ti; Becky Zhu Wu, Cabeza de Joaqauin Murrieta, Maite Perroni Triada; Paulina Gaitán por Put@s redes sociales.

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie: Juan Manuel Bernal, La Cabeza de Joaquín Murrieta, Memo Villegas, Harina 2ª temporada; Pedro Fernández, Mariachis; Sebastián Rulli, Más allá de ti.

Mejor Creador de Serie: Marcos Buacay, Santiago Espejo por Vgly; Mauricio Leiva Cock, La Cabeza de Joaquín Murrieta.

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana: El Apóstol de Andres Ibáñez; La cabeza de Joaquín Murrieta de Mauricio Leiva-Cock, Diego Ramírez Schrempp; Mariachis de Antonio Mauri, Toño Mauri; Triada de Leticia López Margalli.

Premio Platino al Cine y Educación en Valores: El último Vagón de Ernesto Contreras; Radical de Christopher Salla.