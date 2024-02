“Mundos cósmicos” refleja la frustración de la juventud actual

Tras un momento de frustración y crisis existencial, el director Sergio Tovar Velarde imaginó los posibles desenlaces que podría tener una persona si tomara decisiones distintas a las que él ha tomado. Es posible que esos mundos no sean iguales del todo, pero sí tienen una relación con su propia vida.

Inspirado por sus experiencias, desarrolló la historia de “Mundos cósmicos”, filme en el que retrata a “Memo”, un joven artista fracasado, que no cuenta con estabilidad económica, mantiene lazos familiares difíciles y cuya relación amorosa está por quebrarse completamente.

“La idea surgió de sumar las inquietudes de una juventud que se topa con un muro al tratar de cumplir sus sueños”, afirmó Tovar en entrevista con El Sol de México.

“‘Memo’, el protagonista, es la clara representación de la frustración, los sueños rotos, mantiene una relación desgastada, y además, quería invitar al público a dialogar en cuanto al consumo de sustancias psicotrópicas, que es algo que se incluyo en el filme y que está ocurriendo a nivel global”, agregó.

“Memo” (Jorge Luis Moreno) aún vive con su madre; de vez en cuando invita a su novia “Valeria” (Elizabeth Valdez) para estar juntos, aunque sea escondidos en esta casa. Una noche, para celebrar su cumpleaños, ambos deciden experimentar con sustancias psicotrópicas para descubrir nuevas sensaciones, sin embargo, todo saldrá opuesto a lo que imagina.

“En muchos momentos sí me he sentido identificado con ‘Memo’, sí pertenezco a esta generación de los ochenta que teníamos padres, tíos y abuelos que, durante su juventud habían hecho dinero para comprar una o dos casas, uno o dos coches, que tenían la posibilidad de llevar a la familia completa a unas vacaciones, y me he sentido como él, frustrado.

El director detalló que “Mundos Cósmicos” narra la historia de Memo y su novia Valeria / Cortesía

“Si se analiza el discurso de los 80 era muy claro, ‘si estudias una licenciatura y hablas inglés vas a triunfar en la vida porque ya hiciste una carrera’, hoy en día eso ya no es garantía de nada, puedes ver una persona que tiene doctorado y trabaja de cualquier cosa porque no encuentra algo pagado dignamente en su área. En los 80 nos hablaban de poseer propiedades, ahora el discurso en términos generales tiene que ver con experiencias; eso es lo que se cuestiona el protagonista”, expresó.

El director aseguró que su objetivo no es promover el consumo de sustancias, sino generar un discurso en la sociedad sobre las propiedades curativas que pueden llegar a tener, si se utilizan de manera adecuada y controlada.

“Lo que sucedió en los 60 fue una prohibición general a todas las sustancias psicoactivas sin hacer una distinción realmente consciente de cuáles podrían ser los efectos y peligros de cada una de ellas sino que todo se etiquetó bajo el estigma de ‘drogas’ y eso hizo que no se estudiara más a profundidad cuestiones que son realmente prometedoras.

“No creo que los psicotrópicos sean un tipo de droga para fiesta, yo le tengo mucho respeto a estos compuestos que son tremendamente distintos de otras drogas como la heroína o cocaína, que son de otra familia, otros efectos y consecuencias”, aseguró Tovar Velarde, conocido por dirigir la cinta Los inadaptados (2011).

Mundos cósmicos tuvo su premier mundial en el Festival Hola México, de Los Ángeles, octubre y en noviembre tuvo una proyección en el Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste, en Italia. Se espera que el filme estrene este año en México.

El realizador trabaja en la postproducción de un corto titulado “Artes negras”, en coproducción con la Universidad Iberoamericana.

Además, luego del éxito de Cuatro lunas (2014), planea el desarrollo de un nuevo filme con temática LGBTQ+, que empezará a trabajar en los próximos meses.