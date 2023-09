“No nos molestan los papeles de campesina o pobre, pero que sean dignos”: Aketzaly Verástegui

La actriz y activista guerrerense Aketzaly Verástegui visitó la ciudad de San Juan del Río, con el propósito de hacer una colaboración con la marca “Hijos del maíz” y su producto estrella, el copili.

Egresada de CasAzul, escuela de artes escénicas ha tenido destacados proyectos en la actuación como el documental comunitario “La orilla de las islas”, la miniserie de YouTube “Consensuados”, y las series “Triada”, “Rosario Tijeras” y “Mujeres asesinas”.

“Me gusta mucho San Juan, una vez vine y conocí el museo de la muerte. Es muy tranquilo, muy bonito, y es una ciudad que tiene todo. La gente te hace sentir en confianza y cómoda, el clima es delicioso y tiene mucha cultura”.

Vino acompañando al empresario Xiu, su novio y creador de la marca “Hijos del maíz”, con el que ha colaborado portando el copili, el accesorio de plumas enfocado en la época prehispánica.

“Yo lo porto porque me gusta, tiene resquicios de lo que fue nuestra cultura, pero no soy una embajadora de la marca. Cuando él me invita a usarlo, lo hago, ha habido muchos embajadores en distintos tiempos como Tenoch Huerta o Fátima Molina”.

Aketzaly es miembro activo del colectivo Poder Prieto, un movimiento que surge por la necesidad de cambiar las narrativas y prácticas racistas dentro del mundo cinematográfico y del entretenimiento.

“Buscamos reivindicar nuestras raíces, color, fenotipo, nuestra cultura y nuestras historias. Es importante que los aspiran a ser actores o creadores, entiendan que necesitamos una representación, porque si nos vemos y si nos escuchamos, entonces existimos y es importante que nuestras historias sean escuchadas”.

RECUPERAR NUESTRAS RAÍCES

Para Aketzaly, el cine cada vez va adquiriendo realmente la visión de cómo somos lo mexicanos, con rostro de actores como Tenoch Huerta y Maya Zapato.

“La actuada es difícil y complicada pero muy bonita, porque la gente que venimos de abajo, del barrio o de las comunidades indígenas, es medio es muy cerrado. Lo importante es rodearte de gente confiable y tener confianza en uno mismo, educarnos más y nutrirnos más”.

Su carrera se desarrolla actualmente en la Ciudad de México. Ella lo llama “El chilangocentrismo”, pues solo voltean a ver el talento ahí, cuando deberían de abrirse más espacios, en otros estados de la república.

“Lo importante es que haya más representación de los que somos. No nos molesta que nos den papeles de la mujer campesina, tortillera, o la mujer pobre, pero dignamente y humanamente. Eso es por lo que yo lucho, porque hablemos de esos personajes, pero desde la dignidad”.

Para ella la actuación es mostrar que existen otras historias, y contar un poco la realidad que existe en el país “principalmente por eso me dedico a la actuación, por la representación, porque me divierte hacerlo y me da una paz actuar”.

Finalmente, a los jóvenes sanjuanenses que deseen dedicarse a la actuación, Aketzaly recomienda agarrarse de sus raíces y alzar con orgullo la cabeza.

“Porque si sabemos de dónde venimos y defendemos con orgullo nuestra raíz, podemos llegar a más lugares y con más fuerza, y así podemos alzar la cabeza y decir de aquí vengo, y yo soy capaz de hacer lo que muchas veces nos han dicho que no somos capaces por nuestra lengua, color, fenotipo, acento, cultura o religión”.