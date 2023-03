Erik Rubín aún vive con Andrea Legarreta tras anunciar su divorcio

El cantante Erik Rubín confesó que aún comparte la casa con la conductora Andrea Legarreta, aunque ambos hayan puesto fin a su matrimonio.

El cantante aseguró, en entrevista con la conductora Maxime Woodside, que la relación que tiene con Andrea es muy cercana y respetuosa, por lo que le parece difícil tener que partir del hogar en donde ambos vieron crecer a sus hijas Nina y Mía.

“No he salido de la casa, está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir”, dijo Rubín.

Erik ha tomado terapia durante el proceso de separación y, por indicaciones de su terapeuta, en las siguientes semanas será cuando deje de vivir bajo el mismo techo que la conductora de Hoy.

El famoso de 52 años de edad señaló que ha pasado momentos muy difíciles, tanto que ha tenido pesadillas por la ruptura de su relación que duró dos décadas

Aunque tanto Andrea como Erik han tenido que enfrentarse a rumores y críticas por los motivos de su separación, él aseguró que confía en que poco a poco las cosas se acomoden y trata de ser positivo.

"Desde el amor todo es perfecto y todo se acomoda”, agregó Rubín.

No ocultan que comparten una relación de familia

A inicios de marzo Legarreta y Rubín disfrutaron de la fiesta del cumpleaños del papá del cantante, al que también asistieron otros integrantes de la familia, así como amigos cercanos, dejando ver la buena relación y la amistad que existe entre ambos.

"El cumple del jefe de jefes. Te amamos, Pa", fue la frase con la que Erik Rubín acompañó su historia de Instagram.

En unas mesas acomodadas en un jardín fue como convivieron en el festejo, Andrea y Erik estaban sentados uno al lado del otro mientras sonríen para la cámara.