Harry Styles y Nick Kroll se besan durante estreno de 'Don't Worry Darling' [Video]

Luego de que hace algunos días el beso que le dio Bad Bunny a uno de sus bailarines, durante una presentación en los MTV Video Music Awards, causara sensación y desatara polémica en redes sociales, una segunda escena ha vuelto a acaparar los medios de comunicación; en esta ocasión se trata de Harry Styles quien, siguiendo los pasos del Conejo Malo, apareció besando a su compañero y amigo Nick Kroll durante el estreno de la película Dont Worry Darling ¡así cómo lo lees! Y aquí te contamos los detalles.

Fue este lunes 5 de septiembre, durante la edición número 79 del Festival de Cine de Venecia, evento que inició el pasado 31 de agosto- cuando se proyectaron algunas de las películas más esperadas en la actualidad, entre ellas la mencionada cinta.

Te puede interesar: Chismecito: polémica entre el reparto de Don't Worry Darling opaca su paso por Venecia

De esta manera, fue como el intérprete de “As it was” acudió a Venecia al lado de sus compañeros que integran el elenco de Dont Worry Darling, entre ellos: Nik Kroll, Olivia Wilde, Chris Pine y Florence Pugh, mismos que conquistaron la red carpet y recibieron una ovación por su trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ʜᴀʀʀʏsᴛʏʟᴇsᴛɪᴋᴛᴏᴋs&ᴇᴅɪᴛs (@vodkadekiwiconstyle)

Así fue la escena del beso entre Harry Styles y Nick Kroll

Después de la proyección de la cinta los presentes la ovacionaron durante cuatro minutos, lo que generó bastante emoción en Harry Styles y sus compañeros, lo que pudo haber ocasionado uno de los momentos que definitivamente robó la atención del evento.

Fue así como, al levantarse de su asiento, inmediatamente Styles se encontró con Kroll, quien lo recibió con un saludo de mano; no obstante, el exintegrante de One Direction lo tomó de la cara y le dio un beso en la boca, algo que también fue correspondido por su compañero, lo que causó los gritos y aplausos del público.

El momento fue captado en un video que rápidamente ha circulado en internet y que definitivamente ha ganado comentarios positivos por parte de los fanáticos del cantante británico.

Harry Styles kisses Nick Kroll during the standing ovation for #DontWorryDarling. #Venezia79 pic.twitter.com/xqVPtOjwFT — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 5, 2022

¿De qué trata la película 'Don't Worry Darling'?

Don't Worry Darling es una película que trata sobre una pareja, compuesta por Florence Pugh y Harry Styles, que vive en una comunidad de ensueño y utópica; la primera interpreta a una ama de casa infeliz que cuestiona su cordura cuando comienzan a suceder cosas extrañas en su comunidad, mientras que el segundo da vida a su cariñoso esposo que esconde un “oscuro secreto”.

Conforme la trama avanza, ciertos secretos sobre esta sociedad comienzan a salir amenazando la vida perfecta de las familias.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla