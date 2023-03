Organizadores posponen Pulso GNP 2023

A través de un comunicado oficial, los organizadores del festival Pulso GNP informaron que su cuarta edición será pospuesta para octubre, debido a problemas de logística.

“Debido a cuestiones de logística y programación con nuestros talentos, hemos tomado la decisión de posponer la cuarta edición de Pulso GNP para el próximo mes de octubre. De parte de los organizadores, músicos, staff, expositores, producción y patrocinadores, agradecemos la comprensión de los fans que hacen realidad esta gran aventura” , señalaron.

Informaron que quienes ya adquirieron sus boletos podrán hacerlos válidos en la nueva fecha que pronto darán a conocer.

Foto: Cortesía | Pulso GNP

Originalmente el festival se había anunciado para el 6 de mayo, con sede en el Autódromo de Querétaro. Y en su cartel se confirmó la participación de Adriel Favela, Austin TV, Bellakath, Celest, Clubz, Danny Ocean, Diamante eléctrico, Gera Mx, Kygo, León Benavente, La Gusana Ciega, Lasso, Love of Lesbian, Los muchachos, Midnight generation, Moenia, Michelle Maciel, Residente, Siddhartha y The War on drugs.

El público que requiera su reembolso, deberá ponerse en contacto a través del correo informes@eticket.com.mx o al teléfono 442 223 0423