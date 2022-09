Paco de María lleva el rock a la Big Band

Hace tiempo, Paco de María estaba en búsqueda de cambiar la fusión de jazz, pop, bossa nova y música popular mexicana que lo ha convertido en el máximo exponente del Big Band en México. Sin embargo, no fue hasta que comenzó el confinamiento que pudo dedicarse a concretar ese viraje musical, el cual dirigió hacia sí mismo para dar como resultado uno de sus proyectos más ambiciosos, su primer EP en inglés, titulado Personal.

Se trata de una compilación de grandes éxitos del rock y pop de las décadas de los setenta, ochenta y noventa, interpretados con Big Band, que forman parte de la playlist que lo ha acompañado a lo largo de su vida.

“Me gusta mucho la música clásica y el jazz, pero la verdad es que también soy súper roquero. Personal es un disco llamativo porque sus temas pueden ser reconocidos por muchas generaciones, pero que en mi caso me tocaron durante mi adolescencia. Es un trabajo que trajo consigo muchos recuerdos. Creo que se nota hasta en la postproducción, pues el sonido quedó bastante bien y los arreglos suenan excelente. Además, percibo mi voz mucho más segura, con una evolución marcada después de tantos años”, comenta Paco de María en entrevista con El Sol de México.

Creep, de Radiohead; Wake Me Up Before You Go-Go, de Wham!; Personal Jesus, de Depeche Mode; Dream On, de Aerosmith; For The First Time, de Rod Stewart; A Little Respect, de Erasure; y Virtual Insanity, de Jamiroquai, son las canciones que conforman este nuevo material.

“Me habría gustado incluir a todas bandas de esas décadas, pero muchas de sus canciones se escuchaban forzadas a la hora de hacer los arreglos. Mis bandas favoritas son Pink Floyd, los Rolling Stones, los Doors, pero lo que quise con este álbum fue respetar la esencia de las canciones que me habían marcado; así que seleccioné las que sonaban más naturales en Big Band. Este disco fue un enorme reto porque prácticamente todo mundo conoce estas canciones y no quería destrozarlas”.

Cada canción irá acompañada por un video que se podrá ver en todas plataformas. Hasta el momento ya están disponibles tres: Creep, Personal Jesus y Wake Me Up Before You Go-Go.

Para presentar este nuevo material, así como hacer una retrospectiva de su trabajo musical, Paco de María se presentará este sábado 24 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 19:00 horas.