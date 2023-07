Critican a la Galilea Montijo por hablar raro; así respondió la conductora

Una vez más La Casa de los Famosos vivió su domingo de eliminación, donde Raquel Bigorra terminó siendo la nueva eliminada del reality.

Durante la famosa emisión, hubo una situación que llamó la atención de propios y extraños pues Galiela Montijo parecía tener problemas al momento de la conducción.

La artista trababa al hablar y parecía que arrastraba las palabras, además de que se notaba un tanto distraía y por momentos no se le entendía muy bien lo que quería decir.

#parati #lcdfm #fyp #viral #lacasadelosfamososmexico ♬ sonido original - Teaminfierno 🔥 @teaminfiernoo Galilea ebria en el programa #Raqueleliminada

Por lo anterior, usuarios en redes sociales comenzaron a criticar a la conductora asegurando que hablaba como si estuviera "borracha".

Muchos señalaron que a la presentadora "se le habían pasado un poco las copas" antres de empezar con la transmisión del programa.

¿Qué respondió Galliela Montijo ?

Luego de las fuertes críticas que recibió en redes sociales, la conductora aprovechó su presencia en el programa "Hoy" para aclarar lo qué le había pasado durante la transmisión de La Casa de los Famosos.

Montijo explicó que tras haber cumplido 50 años, han tenido que ponerle una prótesis de hueso en su boca, lo cual provocó que hablara raro durante el programa y que no se le entendiera del todo.

"Después de mis 50 años me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, entonces traigo una prótesis, me están poniendo injerto de hueso, pero a mitad del programa como que se despegó, como que tengo que comprar de esa cosa que pega más fuerte", dijo la celebridad.

.@GalileaMontijo aclara lo que sucedió ayer en #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/wYiOu72xN2 — Programa Hoy (@programa_hoy) July 3, 2023

De igual forma, señaló que tenía mucho temor de que dicha prótesis se le saliera al momento de abrir la boca y pidió una disculpa a la audiencia.

Finalmente, aseguró que aunque le gusta beber, nunca lo haría mientras está trabajando pues sabe que tiene una gran responsabilidad en sus manos.

"Tenía muchísimo miedo de que se me saliera la prótesis, entonces una disculpita. Usted sabe que me gusta el agua de jamaica, pero nunca en el trabajo, la verdad me da mucho miedo y sobre todo, tener una responsabilidad como esa, no podría", concluyó.

Wendy Guevara, la favorita para ganar La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos se ha vuelto toda una sensación gracias a una de sus participantes Wendy Guevara, mejor conocida como Wendy de "Las Perdidas".

La famosa influencer ha conquistado al público mexicano desde que llegó al reality gracias a su personalidad que ha vuelto muy divertida la convidencia en la casa, donde ahora cuenta con una sección que ha conquistado a la gente llamada "Resulta y Resalta".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wendy Guevara (@soywendyguevaraoficial)

En dicha sección, Wendy simula tener un programa de espectáculos, donde entrevista a los concursantes de la casa para sacarles sus "trapitos al sol", lo que ha sido muy apludido por sus fanáticos.

Gracias a ella, incluso los participantes se divieron en dos equipos: el team Cielo y team el Infierno.

El team Cielo lo integran Jorge Losa, Bárbara Torres y Paul Stanley, además de Ferka y Raquel Bigorra, que ya fueron eliminadas.

Mientras que el team Infierno está integrado por Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Apio Quijano.

Hasta el momento, el team Infierno ha sobrevivido a las eliminaciones gracias a la gente que sigue a Wendy y que espera sea la gran ganadora del reality show.









