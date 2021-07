Rauw Alejandro: Al reguetón le queda mucho por ofrecer

Es la nueva cara de la música latina. Del género urbano, como lo llaman en Estados Unidos. El reguetón tiene muchas caras. Y también muchas joyas, muchas cadenas de oro. Como las que lleva Rauw Alejandro cuando platica sobre su nueva canción con uno de los mayores iconos latinoamericanos: Jennifer López.

“Es una reina”, dice este hombre de 28 años que es apenas un poco más grande que Bad Bunny y un poco más chico que Ozuna. “Que siga sonando, que siga sonando”. Son sus palabras cuando se le pregunta dónde se ve en cinco años. Mucho tiempo para esta industria efímera que es el reguetón, donde los éxitos son tan cortos, pero tan intensos, como los perreos que provocan aquí y en Los Ángeles. Y en Nueva York. Y en París. Y en Madrid. Y en Londres.

“Es que es regeuetón, y es lo mejor, y le queda mucho por ofrecer”, dice tras una sonrisa que no deja de llamar la atención por esas incrustaciones doradas en los dientes. Su nueva canción con JLo, Cambia el paso, es ya todo un éxito en las plataformas por streaming, aunque sólo lleve unos días a la luz. “Es que es reguetón”, insiste. Y tiene razón. Es el género más escuchado del mundo.

Si hay una plataforma de la que se ha beneficiado el reguetón es el streaming, donde se paga por cantidad de reproducciones. Y Rauw tiene más que el promedio. Al mes, registra más de 42 millones de escuchas en Spotify. Más que Madonna, Elton John, Coldplay o Michael Jackson, su gran ídolo, cuya música conoció gracias a su padre, guitarrista puerorriqueño nacido en Brooklyn. Por él conoció, también, las canciones de James Brown y mucha música negra que, dice, hoy lo influye en cada paso que da.

A África la define como “la madre” de la música. Le encanta el reguetón, el trap y el dancehall. Géneros que mezcla hasta convertirlos en verdaderos éxitos que son casi imposibles de no tararear, de no bailar. No desprecia la etiqueta de “urbano” para su música. Asegura que sus canciones, igual que todo el reguetón, son “lo que el pueblo quiere”.

Rauw cerró el 2020 con una nominación a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy, donde realizó una presentación que lo colocó como uno de los reguetoneros que pretende acabar con la triada triunfal que representan Bad Bunny, Ozuna y J Balvin.





En los últimos meses ha trabajado con Rosalía y Selena Gomez, colaboraciones que le han valido una internacionalización tan rápida pocas veces vista.





“Yo todavía sigo aprendiendo del negocio”, confiesa cuando se le pregunta sobre las injusticias de las que se han quejado otros artistas sobre las plataformas de música por streaming. Artistas como Thom Yorke y Taylor Swift han alzado la voz por las pagas injustas de estas empresas por sus canciones. “Yo hablo de música… aunque yo no cobrara por hacerla yo seguiría haciéndola. Todo es un proceso de crecimiento y de adaptarnos a los cambios”.

Rauw Alejandro será parte del elenco musical que se presentará este martes 13 de julio en la ceremonia de los MTV Miaw que se transmitirán por MTV y por el Facebook oficial del canal a partir de las 22:00 horas.