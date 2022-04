Rock sanjuanense en plataformas: ¿A qué suenan los “Retratos del viernes”?

Querétaro es campo fértil de nuevas propuestas musicales, y muestra de ello es la música de Freedi Suárez, quien a través del rock ha decidido relatar sus propias memorias.

Originario de San Juan del Río, Querétaro, el cantautor estrenó ayer su segundo EP titulado Retratos del viernes, conformado por las rolas: Viktoria, Nada me falta, Tu boca, A falta de amor, Gracias, además de la que da nombre a este proyecto:

“Estoy viviendo sin sentir, nadando sin respirar. Estoy hablando sin pensar, saliendo sin vestir, tomando sin parar para algo olvidar. Son las doce de la noche, a 160 en el coche. La lluvia diciendo tu nombre, son tus ojos la meta mis demonios me besan y el sol ya no me quema”, se escucha en el tema.

En seis tracks, el artista narra las diversas imágenes que se perciben en una noche de fiesta; desde el sentimiento de euforia al salir en el carro hacia tu destino, encontrarte a una persona que te atraiga y sucedan cosas inesperadas, hasta el desenlace tras agradecerle a esa persona por haber compartido esa noche contigo.

Freedi Suárez también cuenta con el EP A beautiful Lie (2021) y puede encontrarse en Facebook (@freedisuarez.oficial) e Instagram (@freedi.suarez).

Foto: Cortesía | @freedi.suarez





(Con información de Organic Media)