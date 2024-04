Sandra Echeverría y Adrián Uribe actualizan la comedia de TV de “Married With Children”

Los actores Sandra Echeverría y Adrián Uribe debutan en el género del sitcom con una versión mexicana de la comedia “Casado con hijos”, donde dan vida a un matrimonio de 19 años que habita al sur de la Ciudad de México.

En entrevista con El Sol de México, el intérprete de “El Vítor” agradeció ampliar su vena de comedia, pues es un terreno donde siempre se siente cómodo.

“Es un género que he hecho desde que empecé mi carrera, es el género que más disfruto. Aunque he hecho drama y un par de telenovelas, pero lo que más he hecho en cine, teatro y shows es la comedia, me siento como pez en el agua. Me siento muy bien arropado”, comentó.

La versión original se emitió en Estados Unidos a finales de la década de los 80, con Ed O´Neill y Katey Sagal en los papeles protagónicos, y se extendió durante 10 años y más de 200 episodios, convirtiéndose en la sitcom de mayor duración de la cadena Fox (hoy conocida como Star).

Al igual que esta nueva versión, seguía los pasos de una familia disfuncional conformada por los padres y sus dos hijos, quienes, pese a los conflictos y desacuerdos que tenían, se mantenían juntos.

“Estamos hablando de un personaje mal educado o machista, y ella también es ruda con él”, señaló Adrián sobre sus personajes, y agregó que en esta ocasión se resalta la unidad que suele prevalecer en las familias latinas.

“Lo bonito de esta historia es que tiene un valor muy importante que es la unión familiar. Son disfuncionales, que no es la familia perfecta, pero estamos defendiendo el núcleo familiar”.

PRESENTAN PERSONAJES EQUITATIVOS

Los actores destacaron que la característica principal de esta versión, dirigida por Gustavo Loza (“¿Qué culpa tiene el niño?”, “Welcome al norte”) es presentar un matrimonio equitativo, donde ambas partes tienen su lugar.

“A la mujer se le puso a la par del hombre, eso gustará mucho hoy día. Esta igualdad de derechos de mujer y hombre, aquí van a celebrar los hombres, pero también las mujeres cada vez que ella me la regrese. Es una guerra de sexos muy divertida”, comentó Adrián.

Sandra coincidió en que la versión original era machista, y para adaptarla a estos tiempos era necesario mostrar el empoderamiento y libertad de la mujer.

“Hay más matriarcados que patriarcados en México, y al menos en mi familia, así ha sido. Siempre tienen más poder las mujeres, y en la serie estamos repitiendo un poco lo mismo, me traigo a todos cortitos”.

APRENDE SOBRE SU MATERNIDAD

Sobre el rol de las madres hoy en día, la también cantante subrayó que es necesario balancear entre la disciplina con momentos de cariño y dulzura. Ella misma confiesa que va aprendiendo en el camino, y agradece tener proyectos que la enfrenten con su propia maternidad.

“Lo voy entendiendo cada día, diario tienes nuevos retos, aprendo mucho de mi hijo y de su comportamiento, o de los castigos o cosas que hacemos. Hoy día ya no uso tanto el castigo, sino los premios y la motivación”.

Asimismo, mencionó que de todas las etapas que ha vivido como madre, el educar con respeto y comunicación es la que más ha disfrutado. “Tratar de dar esa confianza para que ellos se abran y te cuenten sus cosas, vamos aprendiendo en el camino”.

“Casado con hijos” se estrena el próximo 8 de mayo a las 19:30 horas por el canal de paga Sony Channel.