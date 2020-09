Silvana Estrada quiere perdurar en la música

En abril de 2019, Silvana Estrada acababa de entrar al estudio de grabación para comenzar los preparativos de Marchita, su segundo álbum.

Entonces recibió la llamada de su manager que le dijo: “¿Qué crees que acaba de pasar? Acabo de platicar con Daniel Glass, el fundador de Glassnote”. Enfocada en su disco, la cantante no cayó en cuenta de la importancia que ese encuentro tenía: “Como siempre estoy en las nubes, la verdad dije ‘ay, qué bueno, voy a seguir trabajando’ y pensé: ‘Cosas de managers, sabrá Dios’”.

Lo que no dimensionó es que Glassnote es una de las discográficas de música independiente más importantes de la industria. En su catálogo de artistas se encuentran las bandas ganadoras del Grammy Mumford & Sons y Phoenix, así como CHVRCHES, Two Door Cinema Club y Childish Gambino.

Ese sello discográfico firmó recientemente a la cantautora de 23 años, quien se convirtió en la primera artista latina en unirse a sus filas. “Trabajé muchísimo desde entonces y apenas en febrero pude ir a Nueva York para sentarme y comer con Daniel Glass. Yo quería verle la cara para saber con quién iba a firmar y en esa visita canté, platicamos y pensé que había llegado el momento de ponerle una casa a este nuevo disco; siento que este es el lugar correcto”, recuerda.

Aunque la originaria de Xalapa, Veracruz había recibido ofertas de otras disqueras de gran escala, no había aceptado firmar por una simple razón: “Hoy en día las carreras son como de espuma: de pronto tienes un hit que la pega, un súper reggaetón de estos y de pronto nada. Yo no pretendo hacer éxitos en ese sentido; quiero hacer música que perdure en el tiempo”, asegura.

“Por eso cuando llegué a Glassnote y escuché cómo trabajan les dije lo que yo quería; nos entendimos en la idea de no perdernos en el camino, de no hacer Coachella y todos los grandes festivales en un año y al otro no hacer nada y sólo sacar cosas por sacar”, afirma.

Y es que para Silvana Estrada, su objetivo más importante como artista es formar una trayectoria que trascienda en el tiempo: “Cuando veo la gente que admiro como Caetano Veloso o Bob Dylan, son artistas con muchos años y que siguen sacando discos. Y un poco me veo así, entregada a la música y con una carrera longeva”, refiere.

Lo cierto es que la firma con esta disquera abre la posibilidad para cumplir otros objetivos que tiene en mente como cantautora: “Mi sueño es que alguna de mis canciones salga en alguna película de Alfonso Cuarón, de Guillermo Del Toro o en alguna de esas maravillosas películas que están sacando nuestros directores mexicanos. Y con Glassnote este acercamiento es más fácil”.

Para la intérprete de Te guardo y Sabré olvidar, este logro profesional en su carrera es también una oportunidad de poder realizar colaboraciones con otros artistas internacionales: “Es algo que siempre me da emoción. Ahora mismo me gustaría colaborar con artistas de Brasil, me gusta mucho la música brasileña y estoy empezando a componer en portugués, cosas buenas de la cuarentena porque como tengo tiempo, empecé a escribir así”, dice con una risa sencilla.

Reversiona a CHVRCHES

El primer lanzamiento que Silvana Estrada lanza bajo el sello de Glassnote es una versión en español de Forever, tema original de la banda de synth-pop CHVRCHES y que formó parte de la banda sonora de la tercera temporada de Élite.

“Daniel Glass muy lindo me la mandó primero como que no queriendo la cosa diciéndome: ‘Esta canción la está rompiendo, a ver si te gusta’. Luego otro miembro de la disquera me preguntó si no quería hacer una versión de la canción, pero cuando la escuché dije que no podía porque es muy diferente a lo que hago porque es un pop con tintes de high energy”, relata.

“Dije: ‘no puedo’, pero siempre que veo que hay algo que me va a costar trabajo, lo hago con mucho entusiasmo. Así que empecé a traducir la letra sin decirles y me di cuenta que en realidad ese pop- high energy es una canción súper triste de una pérdida. La empecé a tocar y me di cuenta que era una especie de canción folk-pop y que se escuchaba muy bien en el cuatro, que es el instrumento que yo toco”, recuerda.

Tal fue su conexión con el tema, que Silvana Estrada pidió que la producción del tema quedara en sus manos para dar como resultado Para siempre, que lanzó a finales de agosto. “Quería encargarme de absolutamente todo porque me daba mucho pendiente, porque no es como hacerle un cover a José Alfredo Jiménez que mal que bien, no va a llegar a decirme ‘no me gustó’. CHVRCHES está ahí, grabando todavía”.

Tras este tema, Silvana Estrada lanzará en octubre el primer sencillo oficial de Marchita, segundo álbum de estudio que ya contará con la licencia de Glassnote y que será el inicio de una nueva aventura musical.