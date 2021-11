Una familia de diez invita a Silvia Pinal para celebrar sus 100 capítulos

Con un homenaje en vida a la primera actriz Silvia Pinal, el elenco de Una familia de diez celebra mañana sus 100 episodios, en el marco de la séptima temporada del programa de comedia que se transmite por el canal Las Estrellas.

“Estamos muy contentos y satisfechos porque alcanzamos los 100 capítulos, después de 14 años de transmisiones. Lo logramos gracias al público que nos favorece con sintonizarnos y nos regresó a la televisión con la séptima temporada. Estamos de manteles largos, declaró en entrevista con El Sol de México, Andrea Torre.

La actriz, que interpreta a Lucila Martínez González La Nena, expresó que fue idea de Jorge Ortiz de Pinedo, invitar a Silvia Pinal a celebrar los 100 capítulos del programa.

“En el libreto ella es la dueña del edificio donde vive la familia López y cuando aparece en el departamento es para ¡corrernos!, pero lo más satisfactorio de las escenas es que dentro de este programa le hacemos un respetuoso y cariñoso homenaje en vida a esta compañera de la época dorada de la industria cinematográfica del país”, comentó.

Torre en la charla vaticina que, “estamos esperando que el público reviente el rating para que hagamos otras 100 emisiones más”, sostiene.

LAS MISSES LE CLONAN SU VESTIMENTA

Andrea Torre señala que con este show debutó en la comedia en marzo de 2007. “Yo surjo en las telenovelas dramáticas desde los seis años de edad. Al estar incluida en el reparto de Una familia de diez, incursionó en este género y se lo agradezco a Jorge Ortiz de Pinedo, quien me dio la oportunidad y me he divertido como nunca”, manifiesta.

Explica Torre que en los hogares mexicanos, “algunas jovencitas se identifican conmigo como La Nena, porque después de Plácido, el patriarca de la familia, es la segunda persona que mete dinero a la casa para los gastos, porque yo siempre digo que dentro de la familia López, es el personaje normal.

“Y, al mismo tiempo ha crecido mucho, se casó y tiene una hija semejante al padre. La Nena, tiene varios roles en la trama, es proveedora en el hogar y está enamorada de su esposo”

Añade cierto sector del público se ha reflejado en su personaje. “Soy una Miss, que es una profesión muy bonita y va en paralelo a ser mamá, porque tiene los mismos horarios de actividades y además brinda educación y enseñanza a los niños, como una madre lo hace en su casa”.

“Cuando me ven en la calle o en el súper, me preguntan dónde me compré la bata de Miss o los accesorios que utilizo, porque ellas quieren portar las prendas que uso cuando salgo a trabajar con los niños”.

Una familia de diez, es una serie de comedia en la que se muestra las vicisitudes económicas que vive Plácido (Jorge Ortiz de Pinedo), por sostener su hogar y darle de comer a la familia, que incluye su padre, Arnoldo López, interpretado por Eduardo Manzano.

Una familia de diez, este domingo 21, con sus 100 emisiones en la que va de invitada doña Silvia Pinal y a quien se le rinde un amoroso homenaje en vida, por el canal las Estrellas.