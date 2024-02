Vacations lanza su tercer álbum de estudio "No Place Like Home"

Vacations renueva la escena indie con su más reciente lanzamiento: "No Place Like Home". Este sería su tercer álbum de estudio, su penúltimo lanzamiento fue en 2020 con el disco "Forever in Bloom".

"El hogar no siempre es un lugar literal. A veces, hogar representa la paz interior y simplemente aprender a reservar un espacio para uno mismo", fue lo que inspiró a Campbell Burns, cantante y compositor del grupo, a crear este álbum.

De acuerdo con el vocalista, el disco fue creado durante un intenso periodo de transformación personal tras ser diagnosticado con TOC Puro, un subtipo de Trastorno Obsesivo Compulsivo caracterizado por pensamientos no deseados e incontrolables.

Es el primer álbum de la banda que es producido por Burns y un productor externo, John Velasquez. "No Place Like Home" incluye 10 canciones de indie-pop y con un toque de sensibilidad agridulce. "Tenía en mente la idea de que 'No Place Like Home' fuera un álbum con influencia Americana. Quería agregar más pianos, guitarras acústicas, afinación de Nashville y sonidos de guitarra lap steel inspirados en la música country. Al mismo tiempo, también quería incorporar máquinas de batería y sintetizadores, buscando una mezcla entre ambos estilos", explicó Campbell acerca de las inspiraciones musicales del álbum.

Vacations es una banda de indie rock que se formó en 2015 en Newcastle, Inglaterra. Se encuentra integrada por Campbell Burns, compositor y vocalista; Jake Johnson, bajista; Nate Delizzotti, guitarrista principal; y Joseph Van Lier, baterista.

