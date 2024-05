Ya hay fecha para Pulso GNP 2024

A través de sus redes sociales, el festival Pulso GNP confirmó que su quinta edición se realizará el 12 de octubre en el Autódromo de Querétaro.

Aunque el line up aún no ha sido revelado, se pronostica que posiblemente The Killers no formará parte del cartel como se había especulado la semana pasada.

Y es que la banda estadounidense de rock confirmó que solo contará con tres fechas en el país, y Querétaro no está incluido en la lista.

No obstante, los fans aún guardan la esperanza de que el festival sorprenda a los melómanos con la noticia de que los intérpretes de “Mr. Brightside” serán los headliners de la nueva edición, porque su gira de 20 años, coincide con la fecha de Pulso GNP: Guadalajara (3 de octubre), Ciudad de México (5 de octubre) y Monterrey (9 de octubre).

Pulso GNP ha sido escenario de MGMT, Interpol, Gorillaz, Evanescence, Jarabe de Palo, Hot Chip, Natanael Cano, entre otros.

