Yuri regresa con Euforia a Querétaro, ¿asistirá la comunidad LGBT?

Después de cinco años de no pisar un escenario, Yuri regresa bajo los reflectores con su nueva gira Euforia, y Querétaro será una de las primeras ciudades en disfrutar de este espectáculo.

El anuncio llega luego del estreno del videoclip de una canción del mismo nombre, en donde la artista veracruzana sale ataviada con los colores de la bandera LGBT.

Este detalle no ha sido bien recibido por todo el público, y es que integrantes de esta comunidad han respondido de forma negativa al video: “Hasta donde llega la hipocresia de la gente. No Yuri, no somos banderitas de colores que te hacen quedar bien y lucir linda, somos gente real, que no olvida tus palabras”, “¿Cómo se supone que ella quiere que esto se convierta en un himno como lo es ‘Vogue’ o ‘Born this way ‘con todas los ataques que ella ha dado hacia la comunidad LGBT desde su privilegio de clase alta?”, “Para recuperar al pronunciamiento real y honesto a favor de la comunidad y nuestros derechos... !! #YuriLaMenos”, se lee en los comentarios del videoclip.

Yuri, quien profesa la religión cristiana, ha estado en el ojo del huracán por comentarios homofóbicos y su postura en contra de la adopción de niños por parejas del mismo sexo.

Su concierto se llevará a cabo el 26 de noviembre a las 21:00 horas en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, los boletos ya están a la venta por el sistema E-ticket (https://bit.ly/YuriQueretaro) y en taquillas de este recinto. Los precios varían entre los 750 pesos y 2 mil 890 pesos.

La veracruzana realizará un recorrido musical por su repertorio, con canciones como “Maldita primavera”, “Detrás de mi ventana”, “El apagón”, “Cuando baja la marea” y muchas más.

De acuerdo con un comunicado de prensa, se espera un show de primer nivel con tecnología y efectos especiales, además de cambios de vestuario.

En su cuenta de Instagram, la artista ya ha dado algunos adelantos de lo que sus fans verán en su tour, y ha dejado ver en imágenes detalles escenográficos que está por estrenar.