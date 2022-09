Acereras operan “al día” por la carestía

Debido a los conflictos internacionales y a las altas cifras de inflación, el acero es el material de la construcción que mayor incremento ha registrado, por lo que la empresa queretana Grupo Azero ha recurrido al cambio en su logística de ventas para afrontar la situación.

“Antes comprábamos volumen, ahora, compramos exclusivamente lo que se vende, exactito. Lo que se vende, se vuelve a comprar y lo que ha pasado últimamente es que el acero ha tendido a bajar, un 40% o 50% de unos tres meses para acá, pero antes había subido un 300%”.

De acuerdo con Gabriel Ruiz Alcántara, gerente operativo de Grupo Azero, la empresa participó en la venta de la estructura de acero utilizada durante la Expo Industrial y Comercial y esperan que este tipo de eventos aporte a la recuperación del sector, puesto que los conflictos internacionales también han impactado al gremio.

“Nos afectó la pandemia y ahora también la guerra en Ucrania, el acero no baja en Europa por el precio del gas, todavía no se ha bajado como debería. Ya debería haber disminuido en un 60% y todavía no lo ha hecho, por la guerra; seguimos comprando exclusivamente lo que vendemos”.

Entre los principales productos requeridos por la industria se encuentran las láminas acanaladas, herramientas y todo lo que implican los insumos de ferretería, tanto a la industria de la construcción como al público en general.

Grupo Azero es una empresa queretana, conformada por tres filiales ubicadas en San Juan del Río, Celaya e Irapuato; su principal mercado es el local, aunque, de acuerdo con Ruiz Alcántara, también han exportado materiales en algunas ocasiones.