Actos de brujería y festejos a la muerte son "analfabetismo católico": obispo

El obispo del estado de Querétaro, Fidencio López Plaza dio a conocer que la superstición, actos de brujería y festejos a la muerte durante estas fechas son parte de un “analfabetismo católico”, y falta de evangelización.

Derivado de la cercanía del Día de Muertos, el primer católico en el estado, aseguró que este tipo de celebraciones no corresponden a la iglesia católica, por lo tanto deben quedar fuera de la fiesta que se hace para recordar a los fieles difuntos el 1 y 2 de noviembre.

Local Alistan panteón de Pedro Escobedo

“Estamos ya cercanos a la fiesta de los Fieles Difuntos, les invito a recordar que los cristianos estamos llamados a resucitar antes de morir y resucitamos antes de morir sirviendo a Dios en los hermanos, por desgracia se ha metido en esta fiesta de tan alto sentido pastoral y teológico también la superstición, la brujería, la perversa muerte y otras cosas que solamente se esclarecen con la evangelización”.

Por lo anterior, López Plaza exhortó a los creyentes a celebrar las próximas fechas conforme lo establece la religión católica, con aquellos actos que no ofendan a Dios, venerando a la muerte o celebrando con prácticas de brujería, ya que todo no se tiene contemplado en este tipo de fiestas.

“Tenemos que aceptar los cristianos-católicos que muchos padecen un analfabetismo cristiano y no saben explicar las razones de su fe, porque ha faltado la evangelización, los cristianos decimos que no morimos, que la vida no se acaba, se transforma y se queda nuestra morada aquí en la tierra pero se nos prepara una mansión eterna en el cielo”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Exhortó a los creyentes a participar en las misas que se programarán y celebrarán en las iglesias celebraciones a los difuntos, ya que se busca con ello, recordar la importancia de la resucitación, por ello, dijo que los católicos se pueden acercar a las iglesias para conocer los horarios de misas que se tendrán para orar por aquellos familiares que han fallecido.

Apuntó que la iglesia católica cuenta con programas de evangelización, por lo que se espera mejorar estos procesos en los próximos años para reducir esas malas prácticas y falsas ideas de venerar a la muerte así como en la brujería, pues recordó que Jesús venció a la muerte y como tal hay un solo Dios.