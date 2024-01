Adultos mayores laboran como empacadores

En el municipio de San Juan del Río hay unas cuantas decenas de adultos mayores que trabajan como empacadores en tiendas de autoservicio, espacios que han decidido abrir sus puertas a los integrantes de esta población para contar con un ingreso económico.

Ricardo Mercado Oliveros es un adulto mayor que tiene 77 años de edad, cuya labor compartió que es de empacar los productos en una de las tiendas de autoservicio ubicadas en la localidad, pues durante seis días a la semana trabaja para generar alguna aportación a su hogar, del cual, dijo que dependen dos personas.

Visiblemente contento por lo que hace, dijo que diario trabaja cuatro horas, de las dos a las seis de la tarde, toda vez que buscan horarios cómodos no solo para él sino para sus demás compañeros, quienes dijo que con alegría diario llegan a su lugar de labores para ofrecer una buena atención a los consumidores.

Compartió que uno de los grandes retos que ha tenido en la vida ha sido integrarse a esta labor, pues consideró que es un arte acomodar los productos conforme su característica y delicadez, “pareciera que es fácil pero no es así, hay que acomodar todos de manera adecuada de manera que no se dañen o aplasten porque hay algunos que son delicados”.

Apuntó que el ingreso que reciben por trabajar como empacadores es diferente, en días normales son cerca de 150 pesos los que reciben, pero cuando son festivos, comentó que es el doble, como pasó el 24, 25 y 31 de diciembre.

A su edad, él dijo que cuenta con todas las capacidades para desarrollar esta labor, pues es un trabajo digno y poco peligroso para su edad, sin embargo, no siempre hay buena ganancia por la poca aportación que a veces reciben.

En su caso, comentó que diario opta por llegar poco antes de las dos de la tarde para realizar su registro de ingreso, algunas veces entre bromas y amenas pláticas con sus compañeros, dijo que se van acomodando en las cajas de cobro para dar su mejor esfuerzo y una sonrisa a los clientes.

Con este tipo de actividades, Mercado Oliveros afirmó que cuenta con la energía y el entusiasmo de seguir trabajando, aspectos que consideró que muchos jóvenes no lo tienen, por lo que aseguró que mientras pueda, seguirá haciendo su labor desde este lugar de empleo.

“Para la Navidad fue bueno, este 31 también fue bueno, en una temporada normal sacamos cerca de 150 pesos y en esta época sacamos lo doble, esto es a veces, no es siempre, desafortunadamente son pocos días, hubo mucha gente en estos días pero no siempre es así, pedimos que nos sigan dando trabajo porque en algunas partes no nos dan trabajo por la edad, entonces digamos los viejos queremos trabajar y nos dan trabajo y los jóvenes no quieren trabajar y rechazan el trabajo”.