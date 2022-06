Afinan elección de dirigentes del tricolor

Dentro los 18 Consejos Políticos Municipales que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizó en el estado de Querétaro se votó que la elección de los nuevos dirigentes municipales sea a través de una consulta a la base militante del tricolor, dio a conocer la presidenta estatal de dicho instituto político, Abigail Arredondo Ramos.

Refirió que en todos los municipios se solicitó la democratización, de manera que los militantes fueran quienes decidieran al titular del comité municipal correspondiente. Los dos últimos consejos que se llevaron a cabo fueron en los municipios de El Marqués y Querétaro, donde se votó a favor del método de consulta a los militantes del PRI.

“En todos los municipios nos decían que democratizáramos nuevamente, que los dejáramos tomar sus decisiones. Es por es que en la mesa se pone el que pueda ser consulta a la base (…). En los municipios ya votaron este método, el de consulta a las base (…). Ahí vamos, poco a poco se han ido sumando. No hay un solo municipio en donde digas ‘híjole no sé a quién poner’, no la verdad es que en todos hay tiradores ahorita para los comités”, comentó.

Local

Indicó que la convocatoria para la elección de nuevos dirigentes municipales deberá iniciar en julio, una vez que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI dé su visto bueno para el método propuesto en los Consejos Políticos Municipales.

Asimismo, señaló que durante los últimos tres meses se realizó una reafiliación de militantes, donde depuró el padrón de militantes registrados, toda vez que se habían detectado dobles afiliaciones. Solo los militantes registrados serán quienes puedan votar en la elección de los dirigentes municipales.

“Nos dimos a la tarea de empezar a reafiliar para que la decisión y la consulta a la base sea con ellos, con lo que se han reafiliado en estos tres meses y con la gente que sabemos que está, que sigue, para aparte tenerla muy bien ubicada y detectar quiénes somos, cuántos somos y en dónde estamos”, apuntó.

Finalmente, puntualizó que se están realizando reuniones de manera contantes en todos los municipios del estado, a fin impulsar el trabajo con los militantes para reforzar al Partido Revolucionario Institucional.