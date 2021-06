Alarma bajo nivel de presa en La Estancia

Bajo nivel de captación de agua, presenta la presa Constitución 1917 ubicada en la comunidad de La Estancia, lo cual preocupa a los habitantes de la zona, informó el Delegado Armando Alegría Feregrino, quién refirió que actualmente se encuentra a un 25 por ciento de su capacidad.

Comentó que se tiene la esperanza de que la situación mejore ahora que se ha tenido un notorio avance en la captación de la derivadora de Lomo de Toro, y dijo que se espera que en próximas fechas, se pueda observar el escurrimiento de agua a la presa Constitución 1917, sin embargo, aseveró que el bajo nivel que presenta en la actualidad está presa, comienza a preocupar a los habitantes de la zona, pues se teme que con lo que resta del periodo de lluvias, no se alcance un nivel óptimo.

Manifestó que ante la preocupación, han entablado conversaciones con integrantes de la comisión Nacional del Agua (Conagua), sin embargo, entienden que mientras las lluvias no se concentren en el municipio de San Juan del Río y aguas arriba, está presa no tendrá oportunidad de captar mayor líquido, sin embargo dijo que se deben explorar alternativas para que no se queden sin agua.

Alegría Feregrino señaló que esta situación no solo afecta a los habitantes de La Estancia, donde personas dedicadas a la agricultura, ganadería y pesca, incluso del turismo, dependen de ella, sino que en comunidades como La Llave, Senegal de las Palomas, El Organal, San Javier y Laguna de Lourdes, podrían ver severas consecuencias en el mediano plazo, pues de aquí se alimentan los vasos captadores que se encuentran en estas zonas.

Por último, señaló que incluso comunidades de Pedro Escobedo como El Sauz, se benefician por la presa Constitución 1917, hecho por el que de no alcanzar un nivel óptimo de captación, se tendría un grave problema en la región, en donde el sector agrícola sería el más afectado.