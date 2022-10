Alertan riesgo de extinción del maguey en San Juan del Río

De acuerdo a un pre registro que lleva el Concejo Ambiental A.C., en lo que va del año más de 10 mil magueyes se han visto afectados en San Juan del Río, lo cual genera una alerta pues ha iniciado un riesgo de extinción de esta especie de planta en el municipio, dio a conocer el presidente de esta asociación de ambientalista, Manuel Ávalos Castañeda.

Indicó que se ha detectado que estas afectaciones se deben a que tradicionalmente en las zonas de la demarcación los pétalos de esta planta son empleados para la elaboración de la barbacoa, lo cual ha llevado a que exista una escasez de maguey en todo el municipio, especialmente en algunas comunidades. Añadió que bebido a la escasez que existe, los pétalos del maguey son vendidos a altos precios.

“Los magueyes están siendo extinguidos de la zona porque los usan mucho para la barbacoa. En todo el municipio hay escasez de maguey, inclusive son vendidas muy caras las hojas, los pétalos del maguey (…). Ahorita se podría decir que tenemos un pre registro, este año van más de 10 mil magueyes afectados en todo el municipio. Como la barbacoa ya se vende en todo el municipio, esto pasa ya en todos lados. Se surten, como si fuera mercadito”, comentó.

Refirió que si bien el Concejo Ambiental A.C. lleva un pre registro de los casos detectados, es posible que el número de magueyes afectados ascienda a más. Detalló que es necesario hacer pública esta problemática pues genera un impacto ambiental en las zonas donde se encuentran estas plantas, además de que se transgrede a una especie endémica de la demarcación.

“Estamos hablando de un deterioro que ha sido como de robo hormiga y que ha ido creciendo. Relativamente de esto no se da cuenta la sociedad y si no lo estamos marcando, si no estamos sacando estos casos, si no estamos viendo la manera en que se está realizando, no podemos realizar algo tajante para evitar estas acciones”, subrayó.

Indicó que una de las opciones para evitar este tipo de devastación ecológica sería que los comerciantes que elaboran este alimento tradicional crearán sus propios magueyales, a fin de que se vuelvan autosustentables y no afecten los ecosistemas de las regiones de San Juan del Río. “Si se van a dedicar a la barbacoa que tengan sus magueyales y no deteriorar lo que ya tiene la naturaleza para el municipio”, dijo.

Finalmente, destacó que el maguey es una planta que tiene mayor captación de dióxido de carbono, de manera que el papel que juegan en el medio ambiente es fundamental. Agregó que es necesario crear conciencia sobre las implicaciones que conllevan este tipo de acciones que para la mayoría de las personas pueden ser intrascendentes.