Alertan sobre venta de miel “pirata”

En San Juan del Río se han detectado algunos puntos donde se vende miel falsa, cuyo precio es más económico pero la calidad y el beneficio del alimento no compite con la miel pura de abeja. Estos puntos existen principalmente en vía pública o a las afueras de los mercados, dio a conocer Restituto Anaya Mondragón, apicultor y productor de miel originario de este municipio.

Detalló que la miel falsa que se comercializa se trata de alta fructosa o de distintos jarabes mezclados que aparentemente se parecen a la miel pura de abeja. Puntualizó que una de las principales señales para detectar la miel “pirata” es el precio, toda vez que el litro de miel pura ronda entre los 100 y 150 pesos, mientras que el costo de las presuntas mieles están por debajo de ello.

“Hay muchas mieles falsas, piratas, que la gente compra por barata o porque es la que encuentran en el mercado (…). Hay varias maneras de comprobar (…), una señal inequívoca es el precio. Un litro anda en 80, 100 y 150 pesos. Para el apicultor es mucho trabajo y para la abeja también. Es no darle precio al trabajo de la abeja que es titánico. Si la miel no se cristaliza, no se azucara, le llaman, no es miel pura es alta fructosa o son jarabes mezclados”, comentó.

Detalló que aunado a lo anterior se realizan pruebas sensoriales y algunas ocasiones se hacen pruebas de laboratorio, principalmente en mieles cuya calidad afirman que es de exportación. En ese sentido, hizo un llamado de atención a la ciudadanía para que se capacite y de esta manera puedan detectar las mieles falsas que hay en el mercado.

Asimismo, detalló que para combatir esta problemática, que afecta directamente a los apicultores del municipio, es necesario impulsar esta actividad para que más personas se sumen a ella y a partir de entonces se produzca la suficiente cantidad de miel que abastezca la demanda de San Juan del Río.

Puntualizó que existen alrededor de 45 apicultores registrado en el municipio, de los cuales 20 de ellos se sumaron este año. Además, destacó que la relación de apicultores con el Gobierno Municipal es buena, toda vez que distintas instancias han impulsado y promocionado esta actividad que se realiza en el municipio. Prueba de ello, expresó, fue la realización del Segundo Foro Regional de la Miel de San Juan del Río que se hizo el fin de semana pasado.

“Las relaciones municipio, Desarrollo Agropecuario son excelente, son amigables. La promoción que nos están haciendo es excelente pero necesitamos fortalecer con más apicultores. No somos capaces de abastecer nuestra ciudad de San Juan del Río con miel pura (…). Hay que hacer una labor titánica para poder abastecer nuestra ciudad de un verdadero alimento que es la miel”, concluyó.