Alianza contra Morena es oportunista: Herrera

La alianza que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca consolidar con el Partido Acción Nacional (PAN) en el estado es reflejo de un oportunismo político, toda vez que en ambos institutos buscan beneficios para sí mismo quebrantando sus propias ideologías, afirmó el Senador de la República por el Estado de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz.

En entrevista con El Sol de San Juan del Río, el Senador describió como extraña la idea de que pueda existir la alianza Va por México en Querétaro, esto luego de que semanas atrás el diputado local de la fracción del PRI, Paul Ospital Carrera, asegurara que era necesaria esta alianza para frenar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el país y el estado.

Ante ello, Herrera Ruiz aseveró que las alianzas se deben de ser motivadas por las ideas, no por el oportunismo político. incluso, detalló que más que frenar a Morena el PRI busca obtener beneficios en contubernio con el partido blanquiazul en el estado.

“(Es) también valido, también valido. Extraño porque hay que ver realmente, las alianzas deben de ser ideológicas, de ideas, no de oportunismo. Al final de cuentas estoy seguro que algo pide el PRI, no es una cuestión de parar a Morena, si no ‘¿qué espacios me van a dar de plurinominales?’ y demás. Yo creo que eso la gente no lo ve bien”, comentó.

A nivel nacional, la alianza Va por México se ha integrado en varios estados para competir por gubernaturas y otros cargos de elección popular. Además del PRI y el PAN, la alianza también ha sido conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), un instituto político que durante décadas marchó con la bandera de la izquierda.

En ese sentido, el integrante de la bancada de Morena en el Senado, expresó que si bien el PAN se han mantenido su ideología desde que surgió en 1939 en respuesta a la nacionalización del petróleo, es incomprensible que el PRI y el PRD se alíen a él, cuando ambos partidos siguen conceptos diferentes.

“¿Qué hace la izquierda con la derecha? (…). El PAN nace en tiempos de Lázaro Cárdenas como una oposición a la nacionalización del petróleo. entonces, ellos se han mantenido en una ideología, pero el PRI no lo entiendo y tampoco entiendo al PRD. Pero bueno, quiero entender que ya han pasado una etapa ideológica a una etapa de oportunismo político”, subrayó.

Finalmente, con el uso de una analogía, afirmó que la alianza Va por México es como la mezcla del agua y el aceite.