Amagan con paro en el rastro municipal

Trabajadores sindicalizados de San Juan del Río, advirtieron con llevar a cabo un paro de labores en caso de no ser atendidas sus quejas laborales que se dan al interior del rastro municipal, luego de los malos tratos y actos déspotas de los que son objeto por parte del encargado de este lugar.

Tras una segunda reunión con representantes del gobierno municipal, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), Gregorio López González, dio a conocer en dos ocasiones, se ha impedido que los agremiados suspendan sus labores a causa de este tipo de malestares laborales, ya que el mal actuar del encargado del lugar, José Luis Rivera Villatoro ha generado un desgaste laboral entre las decenas de agremiados en este sitio de trabajo.

“Los trabajadores han estado a punto de parar el área por ese tipo de situaciones, nosotros no estamos pidiendo la cabeza de nadie, estamos pidiendo que se dedique a trabajar, si no puede dedicarse a ser lo suyo, pues que lo pongan en otro lado, nunca se había tenido un funcionario así”.

Dijo que dadas las condiciones actuales de trabajo en este lugar, los trabajadores expresaron de viva voz, sus diferentes inconformidades ante las autoridades, por ello, el dirigente se dijo confiado en que se atiendan las inquietudes de los agremiados, las cuales radican en solicitar respeto y profesionalismo durante el desempeño de sus actividades.

“Este señor no tiene idea de lo que hace ahí, es un señor muy déspota, es un señor que ni si quiera conoce los procesos de matanza, de lo que hace cada trabajador, a él le interesa la limpieza y estamos de acuerdo, nosotros llamaremos a la Secretaría del Trabajo para formar la Comisión de Seguridad e Higiene, pero el problema es que no cuentan ni con lo elemental, los trabajadores llevan su propio equipo para limpiar, sanitizar y demás, porque él no cuenta con nada, pero si exige muchas cosas”.

Por lo anterior, el dirigente sindical llamó a las autoridades municipales a poner mayor atención al respecto, debido al hostil ambiente que se ha generado al interior del rastro municipal por este tipo de prácticas, por ello, se espera mayores medidas para evitar el hartazgo de los agremiados.