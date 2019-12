Amanecen a menos un grado en Amealco

De acuerdo con la coordinación de Protección Civil en el municipio de Amealco de Bonfil, el termómetro durante esta mañana es de 1 grado bajo cero, reportó Luis Ruiz López, titular de esta área, al referir que se espera una máxima de 12 grados durante el día.

Mencionó que hasta el momento no se tienen reportes por parte de la población, sin embargo, esta corporación ha emprendido una serie de recorridos por las localidades más altas para verificar que no haya incidencias o víctimas por esta baja en las temperaturas, y hasta el último reporte no se tiene mayores afectaciones.

Local Advierten de descenso de temperatura

Sostuvo qué la baja en el termómetro podría prolongarse durante los dos próximos días, esto debido al frente frío número 23 que azota a gran parte del territorio de México, sobre todo en la parte del Bajío, además de confundirse con una masa de aire polar que baja desde la zona norte del país pero tiene incidencia en el Estado de Querétaro, esto según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El titular de Protección Civil mencionó que como en años anteriores se han activado 4 refugios temporales para el caso de que la población lo llegará a requerir derivado de este descenso de temperatura, aunque subrayó que por lo regular las localidades se previenen ante este tipo de situaciones, esto sobre todo en comunidades como el Cerro del Gallo, San José Ithó, y algunos barrios de San Ildefonso Tultepec.