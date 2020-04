AMLO nos dejó solos: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación San Juan del Río, José Guadalupe Román Flores, dijo que al no contar con el apoyo de gobierno federal, será difícil mantener salarios y empleos, por lo que subrayó “Hay una decepción en cuanto a su mensaje, con falta de propuestas”, esto al hacer referencia al Informe Trimestral del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos solicitando que se tomen medidas económicas para mantener el empleo, pero solos, como nos están dejando, va a ser difícil mantener empleos y salarios en el tiempo que él está marcando como línea”.

Reconoció que ayudará la devolución pronta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero no será suficiente. Al hablar de los socios de la Canacintra, dijo, que este organismo no concentra solo a grandes industrias, destacó que la mayoría de los afiliados son micros, medianos y pequeños empresarios, los cuales representan el 52 por ciento del sector económico en el país.

“No era lo que esperábamos, la verdad es que todos estábamos ávidos de un mensaje con otra postura, con otra intención. Muchas veces al referirse al sector empresarial pensamos o entendemos que es la gran industria, pero para nosotros no es así, para nosotros la Canacintra, representamos a las Mipymes, a los micros, pequeños y mediana empresa”.

Las Mipymes, dijo, aglutinan al 72 por ciento del empleo formal, razones por las que pide el apoyo del gobierno federal ante esta crisis económica causada por la emergencia sanitaria por Covid-19.

“Se ha mal entendido en algunos medios, grupos, que nos queremos pagar impuestos, que no queremos pagar salarios, que estamos en contra de estas disposiciones ante la situación de salud, eso no es así, sabemos que hay una emergencia sanitaria que no dependió de un movimiento o corriente y lo que estamos solicitando es que se tomen medidas económicas para mantener el empleo”.