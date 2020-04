Analizan procedimiento contra falsos gestores

Falsos gestores se aprovechan de la necesidad de quienes se ven afectados en su economía, derivado de la pandemia por Covid-19, y piden dádivas a cambio de registrar a los afectados en el padrón del programa alimentario que implementaron los gobiernos municipal y estatal, autoridades analizan iniciar un procedimiento legal en contra de dichos “gestores”.

El secretario de Desarrollo Social, Sebastián Ledesma Mina, informó que el caso del video que se difundió en redes sociales en el que una mujer solicita a vecinos de la colonia Loma Alta hacer una aportación monetaria a cambio de registrar a los beneficiarios, es solo un ejemplo con evidencia, pero hay otros más que tienen identificados.

“Ya se está revisando iniciar un procedimiento para el caso en el que hay un video expreso, sin embargo, no únicamente es el caso de Loma Alta, nos hemos encontrado, aunque no con esa claridad o no con esa evidencia, situaciones en las que nos han reportado falsos gestores que aprovechándose de la oportunidad, pues le quieren pedir a la gente dinero por registrarlas, por agregarlas al programa o también con fines políticos”.

Refirió que por esta razón se hace una campaña informativa para que la ciudadanía sepa que no debe haber intermediarios, y quien vio disminuidos sus ingresos económicos por la emergencia sanitaria debe hacer la petición de esta ayuda directamente.

“Si no puedes llamar por teléfono, sino puedes hacerlo por internet, lo puedes hacer también visitando Desarrollo Social o el DIF, ahí se hace el registro, recordar o exhortar a los ciudadanos que no se hace mediante intermediarios”.

Dijo que desde el jueves y hasta este domingo se entregaron cerca de dos mil apoyos. Detalló que los requisitos son la CURP, para evitar la duplicidad del apoyo, así como la dirección, ya que es solo una despensa por domicilio, aunado a que de este padrón se excluye a quienes ya se encuentran en otros programas alimentarios.