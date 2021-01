Anaya está copiando a AMLO: Paul Ospital

Paul Ospital Carrera, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Querétaro, dijo que Ricardo Anaya Cortés, militante del Partido Acción Nacional (PAN) solo está perdiendo credibilidad en su intento por copiar la estrategia que en su momento empleó Andrés Manuel López Obrador, en su recorrido por mil municipios de la república mexicana.

Señaló que esta emulación solo le resta puntos a él como militante y persona, además enfatizó en que, si no ha ganado elecciones, es porque la gente no le cree, no tiene créditos, es sobre actuado y que tal parece que para sus videos difundidos en redes sociales está siguiendo un guion.

“Está muy simpático Ricardo, creo que quiere emular y copiar una estrategia que hizo López Obrador de recorrer todos los municipios del país, se le olvida que un político que se quiere parecerá otro, al final del día pierde credibilidad, la gente no le cree lo que dice, es sobre actuado y su spot es digno de premios de cinematografía por la actuación que hizo”.

Comentó que este método lo está copiando el precandidato a la gubernatura por el PAN, Mauricio Kuri González, quien, aseguró, a los eventos llega en un vehículo austero y cuando no hay medios de comunicación, se traslada en una camioneta que va acompañada de tres más, las cuales lo van custodiando.

Ante esto, Ospital Carrera dijo desconocer cuál es el miedo del candidato al viajar con semejante seguridad.

“En su registro Mauricio Kuri llega manejando una camioneta del que yo creo que es del que le ayuda a manejar a él, y luego del registro cuando no hay prensa lo vemos con tres vehículos blindados y gente cuidándolo, no sé de qué tenga temor para traer tanta gente”, concluyó.