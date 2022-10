Arquitectos e ingenieros se capacitan para D.R.O

Especializarse como Director Responsable de Obra (D.R.O) permite asesorar a las personas de manera que las construcciones, remodelaciones o reparaciones que llevan a cabo en sus inmuebles no incurran en alguna falta dentro del Reglamento de Construcción, afirmó el presidente del Colegio de Arquitectos de San Juan del Río, Luis Armando Martínez Pérez.

En ese sentido, detalló que el próximo 4 de octubre la asociación que preside, en conjunto con el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan del Río y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, llevará a cabo el Taller D.R.O, donde profesionales de la construcción podrán adquirir conocimientos específicos de esta área y con ello tener un mayor desarrollo dentro de su profesión.

Local

“El D.R.O aborda temas muy relevantes. Entonces, este curso nos va a permitir saber cómo le voy a ofrecer a mi cliente los trabajos que él quiera hacer. Por ejemplo si quiere hacer un proyecto, pues orientarlo para decirle si en viable, qué tipo de proyecto se puede hacer o decirle si en la zona que él tiene no es permisible el proyecto. Poder explicarle a nuestros clientes desde un inicio qué puede hacer o qué no puede hacer es un plus para nosotros y por eso nos tenemos que especializar”, comentó.

Detalló que algunos de los temas que se abordarán dentro de este taller son planes y programas de desarrollo urbano, fusiones y subdivisiones, desarrollo de un condominio, proyecto comercial y habitacional; así como la materia de D.R.O. en la obra pública.

Señaló que el curso comenzará el martes 4 de octubre y concluirá el jueves 27 del mismo mes en las instalaciones de la UT San Juan del Río. Añadió que para esta actividad existen costos preferenciales para agremiados al Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros Civiles, así como para estudiantes.

Finalmente, explicó que este curso forma parte de las actividades que se estarán llevando a cabo en conmemoración al Día del Arquitecto, celebrado en México el 1 de octubre.