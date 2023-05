Arranca campaña de canje de armas en San Juan del Río

Con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Ángel Rangel Nieves, arrancó la Campaña de Canje de Armas 2023 en el municipio de San Juan del Río, con la cual se pretende que las y los ciudadanos entreguen de manera voluntaria las armas de fuego que puedan poseer para su posterior destrucción.

Rangel Nieves detalló que esta campaña tendrá una duración de 15 días en la demarcación, teniendo como primera sede las instalaciones de la Antigua Presidencia Municipal, ubicadas sobre la Av. Juárez Poniente. No obstante, dijo, se buscará que en algunas fechas se visiten las comunidades con mayor densidad población para facilitarle a la ciudadanía la entrega de armas.

“Creo que la intención es acercarnos a la ciudadanía, acercarnos a los centros de población más grandes, como los que mencioné hace un momento que puede ser La Valla, La Estancia; que puede ser, de este lado, Cerro Gordo; por el lado del oriente y límites con el vecino estado (de Hidalgo) tendríamos Paso de Mata o Palmillas. Esa es la intención, de que nos acerquemos a ellos, de que no tengan el problema de un traslado”, comentó.

Explicó que en esta ocasión las armas serán canjeadas por recurso económico, es decir, las personas que entreguen un arma para su destrucción podrán recibir una cantidad de dinero, la cual dependerá del tipo de arma, condiciones, funcionamiento y calibre. Añadió que los recursos serán aportados por el Gobierno Municipal.

Asimismo, subrayó que el objetivo central de esta iniciativa es prevenir accidentes que pudieran surgir por el mal manejo de las armas de fuego que las personas puedan tener en sus hogares. Indicó que si bien este tipo de artefactos están bajo la responsabilidad de los adultos, existe el riesgo de que menores de edad o personas inexpertas las tengan a su alcance, lo que puede ocasionar algún incidente fatal.

Durante su participación en el arranque de esta campaña, el titular de la SSPM afirmó que la seguridad es una tarea de todos y que la misma empieza desde los hogares, de ahí la importancia de que las personas que puedan poseer un arma la entreguen para su destrucción y con ello reducir los riesgos que estas representan.

“La seguridad es una tarea de todos, no solamente de las autoridades, no solamente de las fuerzas armadas, si no que la seguridad empieza desde nuestras casas. Y es precisamente que por ello la Secretaría de la Defensa Nacional, preocupado y ocupada por que esa seguridad inicie desde nuestros hogares, desde nuestras familias, es que se lleva a cabo esta campaña que estará llevándose a todos los municipios de nuestro estado”, apuntó.