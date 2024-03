Aumenta venta de aguas de sabor

Con el incremento de las temperaturas en el municipio de San Juan del Río, también se empezó a aumentar también el consumo de las refrescantes aguas de sabor, razón por la cual se ha visto un mayor número de vendedores en la zona del Centro Histórico, principalmente.

Y es que utilizan los vitroleros con distintas capacidades para ofrecer aguas de las frutas de temporada como es la fresa, mango, naranja, tamarindo, sandia, coco, piña, tepache preparado, limón con chía y una gran cantidad de sabores que se convierten en aliados para calmar la sed de los paseantes.

Local Invadirá a Querétaro ola de calor seco

Antonio Becerril es uno de los señores que desde hace 8 años se dedica a comercializar el agua en una carretilla ya que quedó desempleado de su fábrica y decidió emprender en este negocio, y dijo que ahorita aprovecha la temporada para poder llevar hasta domicilio sus exquisitas preparaciones.

"El costo no es muy alto porque por ejemplo el medio litro de agua lo tengo en $18 y el grande en 35, ya tengo mis clientes por ejemplo en las oficinas o en la zona de bancos que les dejo casi cada tercer día un litro y me ha ido muy bien. Después de que hizo mucho frío ahorita aprovecho, más que nada porque yo tuve que emprender solo después de que me corrieron de una empresa en la que trabajé 35 años”.

El comerciante dijo que en ocasiones se siente intimidado por inspectores de salud, sin embargo, comentó que, él ha tomado diferentes pláticas en materia sanitaria para evitar conflictos y que pueda seguir con su negocio que le ayuda a llevar recurso a su familia.

Sostuvo que hay días en los que le falta mercancía, puesto que el calor se hace más agudo y eso le demanda un poco más de parte de la gente o de los estudiantes que van saliendo de las escuelas, los cuales son sus clientes potenciales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hay días en los que me va mejor porque hace más calor y me voy afuera de las escuelas y si es mejor porque los niños salen con mucha sed. Y la verdad es mejor que tomen agua fresca de frutas que vayan y tomen refresco”, indicó.