Aumentan 15% quejas contra servicio médico

Este año se han incrementado en 15% las quejas contra personal médico ante la Comisión de Arbitraje Médico del estado de Querétaro (CAMEQ), dio a conocer Genaro Vega Malagón, comisionado presidente de la CAMEQ.

Detalló que las principales quejas se dan contra odontólogos y ginecobstetras, y aclaró que éstas se deben no a negligencias médicas, si no a mala información proporcionada a los pacientes; además, destacó que éstas desplazaron las quejas contra traumatólogos, que antes ocupaba el primer lugar.

"Lo que les he dicho siempre, con tres minutos que le dedique más el médico al paciente a explicarle qué es lo que le pasa con eso van a ahorrarse muchos problemas, aquí la cuestión es que debe haber buena información", apuntó.

El comisionado señaló que el incremento se debe a la conciencia que tienen las personas sobre la aplicación de medios alternativos de conflictos, así como al incremento poblacional.

"Ha habido un incremento, más que quejas son inconformidades por algunos temas de que se ha aumentado la población y, sobre todo, de que la gente se ha concientizado más de que existen medios alternativos de solución de conflictos. Aumentó en un 10, 15% en relación a años anteriores", dijo.

El especialista refirió que anualmente se reciben 600 quejas o inconformidades en la Comisión de Arbitraje Médico, de las cuales sólo un 5% tienen relación con presuntas negligencias médicas.

"A veces el paciente se va con otra perspectiva y resulta que no le explicaron bien o no entendía bien y ese es el error del personal de salud que no le explicamos bien y no corroboramos que haya entendido cuál es la trascendencia o los alcances de su tratamiento", señaló.

Vega Malagón agregó que, para evitar los "malos entendidos" se está llevando a cabo una campaña denominada "Paciente participativo", con la visión de que el personal médico no es el único responsable de la salud, sino también el paciente.

"Queremos hacer que el paciente también sea corresponsable de su salud, que sepa que él también tiene que poner parte. En Querétaro la iniciamos hace varios años, en 2019, y la estamos retomando para darle la importancia que no todo corresponde al médico, sino también el paciente", mencionó.

Añadió que, incluso, se brindan capacitaciones a médicos para el buen trato del paciente con el objetivo de que sean empáticos con la ciudadanía en general, la cual realiza su acercamiento debido a un problema de salud.