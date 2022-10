Automovilistas multados, podrán pagar sus infracciones en modulo móvil de Jardín Independencia

Durante este operativo de día de muertos 2022, todos aquellos automovilistas que sean infraccionados, podrán pagar su multa y recoger su garantía en un módulo móvil ubicado en la calle Hidalgo, en el jardín independencia.

Se espera a miles de turistas durante este puente de día de muertos en el municipio de San Juan del Río, por ello, el secretario de seguridad pública, Ángel Rangel Nieves, informó que todos aquellos que cometan una infracción podrán pagarla a más tardar 30 minutos después de haberla cometido.

“Hemos instalado de manera permanente un módulo de atención en el Jardín Independencia para que ahí se concentren las garantías de pago de las multas para todos aquellos ciudadanos que pudieran incurrir en alguna infracción”, comentó el secretario.

Se informó que la intención de esta acción es que aquellos ciudadanos que no son de este municipio no pasen más tiempo del que deberían aquí, además invitó a todos los automovilistas a no cometer faltas como ingerir bebidas embriagantes a bordo de sus automóviles pues incurre en una infracción, así como estacionarse en más de una fila.