Bomberos combaten más incendios de pastizales

El mayor número de los servicios que atienden los bomberos del municipio de Tequisquiapan, están orientados a los incendios de pastizales y forestales, informó el vicepresidente de la corporación de emergencias, Juan Manuel López Hernández.

Explicó que de manera mensual se atienden aproximadamente 300 llamados, de ellos el 70 por ciento están orientados a estas emergencias, el 30 por ciento restante a servicios de rescate y prehospitalarios.

Dijo que de manera coordinada con las demás corporaciones de emergencia se atienden los llamados de rescate y prehospitlarios, con el fin de brindar un apoyo oportuno a los habitantes no solo del Pueblo Mágico sino de más municipios, es por ello que con la Cruz Roja Mexicana delegación Tequisquiapan se han unido esfuerzos con la finalidad de atender de manera inmediata los llamados.

“Andamos sobre los 300 servicios al mes, de estos consideramos que el 70 por ciento son de incendios más o menos, el otro 30 por ciento son servicios de rescate y atención prehospitalaria, gracias a la coordinación con la gente de Cruz Roja y Protección Civil estamos reduciendo las salidas de ambulancias para bomberos, por eso es que son menos los servicios de rescate y de atención prehospitalaria”.

El vicepresidente de los vulcanos tequisquiapaneses, dijo que hay épocas al año en las cuales se registran más llamados de emergencias, entre ellos la de calor y los periodos vacacionales, sin embargo, en estos mismos se busca una estrecha coordinación con más autoridades para tener mejores resultados.

Por lo anterior, dijo que para las vacaciones de fin de año, se diseñará una estrategia de atención para la población con el fin de acudir a los llamados de emergencia que durante esa época se registren.

Finalmente dijo que en esta corporación se cuenta con elementos capacitados y actualizados, ya que continuamente participan en otras corporaciones de emergencias no solo del país sino de otras naciones con la finalidad de mejorar sus servicios.